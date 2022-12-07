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https://sputnikarabic.ae/20221207/إدانة-منظمة-ترامب-بالاحتيال-الضريبي-1070942549.html
إدانة منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي
إدانة منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي
خلص القضاء الأمريكي إلى أن شركات دونالد ترامب، مذنبة بتهمة إدارة مخطط احتيال ضريبي طوال 13 عاما، في انتصار كبير للمدعين العامين في مانهاتن الذين رفعوا القضية... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T12:06+0000
2022-12-07T12:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، مساء الثلاثاء، منظمة ترامب - التي اتُهمت كياناتها بخفض الضرائب التي تدفعها بشكل غير قانوني - في جميع التهم السبعة عشر التي أعقبت المحاكمة التي بدأت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج للصحفيين فور صدور الحكم بالإجماع: "شركات الرئيس السابق مدانة الآن بارتكاب جرائم، وهذا أمر مهم، فهو يؤكد أن لدينا في مانهاتن معيار العدالة للجميع".وذكرت الصحيفة أن القرار يشكل "هزيمة كبرى ثالثة لدونالد ترامب أو أعماله في غضون أسابيع قليلة"، بعد أن أمرت المحكمة العليا الأمريكية بتسليم ضرائبه إلى لجنة في الكونغرس، ورفضت محكمة الاستئناف طلبه لتعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي تم جمعها في بحث لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في مار الاغو.يواجه ترامب أيضا دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس ضده شخصيا وأبنائه وأعماله، والتي من المقرر أن تعرض للمحاكمة في أكتوبر 2023، وقد تؤدي الخسارة في هذه القضية إلى غرامات تزيد على 250 مليون دولار .
https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-العدل-الأمريكية-ستستدعي-نائب-الرئيس-السابق-بنس-للإدلاء-بشهادته-في-التحقيق-مع-ترامب-1070486940.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إدانة منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي

12:06 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / ALON SKUYالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / ALON SKUY
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خلص القضاء الأمريكي إلى أن شركات دونالد ترامب، مذنبة بتهمة إدارة مخطط احتيال ضريبي طوال 13 عاما، في انتصار كبير للمدعين العامين في مانهاتن الذين رفعوا القضية الجنائية الوحيدة ضد أعمال الرئيس السابق.
وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، مساء الثلاثاء، منظمة ترامب - التي اتُهمت كياناتها بخفض الضرائب التي تدفعها بشكل غير قانوني - في جميع التهم السبعة عشر التي أعقبت المحاكمة التي بدأت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
إعلام: "العدل" الأمريكية ستستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بشهادته في التحقيق مع ترامب
23 نوفمبر, 20:49 GMT
وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج للصحفيين فور صدور الحكم بالإجماع: "شركات الرئيس السابق مدانة الآن بارتكاب جرائم، وهذا أمر مهم، فهو يؤكد أن لدينا في مانهاتن معيار العدالة للجميع".
وذكرت الصحيفة أن القرار يشكل "هزيمة كبرى ثالثة لدونالد ترامب أو أعماله في غضون أسابيع قليلة"، بعد أن أمرت المحكمة العليا الأمريكية بتسليم ضرائبه إلى لجنة في الكونغرس، ورفضت محكمة الاستئناف طلبه لتعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي تم جمعها في بحث لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في مار الاغو.
يواجه ترامب أيضا دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس ضده شخصيا وأبنائه وأعماله، والتي من المقرر أن تعرض للمحاكمة في أكتوبر 2023، وقد تؤدي الخسارة في هذه القضية إلى غرامات تزيد على 250 مليون دولار .
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