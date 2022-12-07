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https://sputnikarabic.ae/20221207/إسبانيا-تلاحق-14-مسافرا-فروا-من-طائرة-أجرت-هبوطا-اضطراريا-في-برشلونة-1070949499.html
إسبانيا تلاحق 14 مسافرا فروا من طائرة أجرت هبوطا اضطراريا في برشلونة
إسبانيا تلاحق 14 مسافرا فروا من طائرة أجرت هبوطا اضطراريا في برشلونة
تواصل الشرطة الإسبانية عمليات البحث عن 14 مسافرا كانوا قد فروا بعد إجراء طائرتهم هبوطا اضطراريا في مطار برشلونة، الأربعاء، في أعقاب حادث طبي بدا أنه تم التخطيط... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:56+0000
2022-12-07T14:56+0000
حكومة إسبانيا
هبوط اضطراري
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وكان هؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة من 28 شخصا غادروا رحلة لشركة بيجاسوس للطيران، في طريقها من الدار البيضاء إلى إسطنبول بعد أن نفذت هبوطا أرضيا قبل الفجر في مطار إلبرت في برشلونة.وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال ما يزيد قليلا عن عام يتعلق برحلة جوية من المغرب إلى تركيا تظاهر خلالها أحد الركاب بإصابته بحالة طبية من أجل إجبار الطائرة على إجراء هبوط اضطراري في إسبانيا ثم يتمكن العشرات من الفرار من الطائرة، بحسب "فرانس برس".ووفقا لمصدر في الحكومة الكتالونية، فإن الحادث بدأ في الرابعة نصف صباحا عندما طلبت الطائرة إجراء هبوط اضطراري، لأن مسافرة تعاني من مشكلة في المثانة.وقال المصدر إنه عندما حطت الطائرة، استقبلت سيارة إسعاف وثلاث دوريات شرطة "لكن أثناء نزولها غادرت مجموعة من 28 شخصا الطائرة وحاولوا الفرار".تمكنت الشرطة من اعتقال 14 منهم، بينهم المرأة الحامل لكن خمسة منهم أعيدوا إلى الطائرة بناء على طلبهم بعد أن وافقوا على إعادتهم من قبل طاقم شركة الطيران.
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حكومة إسبانيا, هبوط اضطراري
حكومة إسبانيا, هبوط اضطراري

إسبانيا تلاحق 14 مسافرا فروا من طائرة أجرت هبوطا اضطراريا في برشلونة

14:56 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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تواصل الشرطة الإسبانية عمليات البحث عن 14 مسافرا كانوا قد فروا بعد إجراء طائرتهم هبوطا اضطراريا في مطار برشلونة، الأربعاء، في أعقاب حادث طبي بدا أنه تم التخطيط له.
وكان هؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة من 28 شخصا غادروا رحلة لشركة بيجاسوس للطيران، في طريقها من الدار البيضاء إلى إسطنبول بعد أن نفذت هبوطا أرضيا قبل الفجر في مطار إلبرت في برشلونة.
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وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال ما يزيد قليلا عن عام يتعلق برحلة جوية من المغرب إلى تركيا تظاهر خلالها أحد الركاب بإصابته بحالة طبية من أجل إجبار الطائرة على إجراء هبوط اضطراري في إسبانيا ثم يتمكن العشرات من الفرار من الطائرة، بحسب "فرانس برس".
ووفقا لمصدر في الحكومة الكتالونية، فإن الحادث بدأ في الرابعة نصف صباحا عندما طلبت الطائرة إجراء هبوط اضطراري، لأن مسافرة تعاني من مشكلة في المثانة.
وقال المصدر إنه عندما حطت الطائرة، استقبلت سيارة إسعاف وثلاث دوريات شرطة "لكن أثناء نزولها غادرت مجموعة من 28 شخصا الطائرة وحاولوا الفرار".
تمكنت الشرطة من اعتقال 14 منهم، بينهم المرأة الحامل لكن خمسة منهم أعيدوا إلى الطائرة بناء على طلبهم بعد أن وافقوا على إعادتهم من قبل طاقم شركة الطيران.
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