https://sputnikarabic.ae/20221207/الإمارات-تحدد-موعدا-جديدا-لإطلاق-المستكشف-راشد-إلى-سطح-القمر-1070948616.html
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر
حددت الإمارات موعدا جديد لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر بعدما تم تأجيل المحاولة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:42+0000
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ووفقا للموعد الجديد، سيتم إطلاق "المستكشف راشد" في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.وتم اعتماد الموعد الجديد من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو ما سمح بإجراء فحوصات إضافية للمستكشف قبل إطلاقه.ومن المقرر أن يستغرق "المستكشف راشد" 5 أشهر حتى يصل إلى سطح القمر، حيث يتخذ مسارا منخفض الطاقة حوله بدلا من الاقتراب المباشر منه.ووفقا لذلك، فإن موعد هبوط "المستكشف راشد" على سطح القمر سيكون في أبريل/ نيسان 2023.يذكر أن "المستكشف راشد" يوجد حاليا على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر"، التي ستحمله بعد وضعها على صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، بقاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.
https://sputnikarabic.ae/20211026/الإمارات-تكشف-موعد-إطلاق-المستكشف-راشد-إلى-القمر-1050535205.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر
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حددت الإمارات موعدا جديد لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر بعدما تم تأجيل المحاولة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفقا للموعد الجديد، سيتم إطلاق "المستكشف راشد" في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
26 أكتوبر 2021, 07:19 GMT
وتم اعتماد الموعد الجديد من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء
، وهو ما سمح بإجراء فحوصات إضافية للمستكشف قبل إطلاقه.
ومن المقرر أن يستغرق "المستكشف راشد" 5 أشهر حتى يصل إلى سطح القمر، حيث يتخذ مسارا منخفض الطاقة حوله بدلا من الاقتراب المباشر منه.
ووفقا لذلك، فإن موعد هبوط "المستكشف راشد" على سطح القمر
سيكون في أبريل/ نيسان 2023.
يذكر أن "المستكشف راشد
" يوجد حاليا على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر"، التي ستحمله بعد وضعها على صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، بقاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.