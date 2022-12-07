https://sputnikarabic.ae/20221207/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لا-تمنع-أوكرانيا-من-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-1070928693.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T01:45+0000
2022-12-07T01:45+0000
2022-12-07T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها بعيدة المدى، قائلا: "لا، .. نحن لا نفعل ذلك".فضلا عن ذلك، أشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا و"جندت" الحلفاء والشركاء لدعم كييف.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/واشنطن-تعتزم-زيادة-حضورها-العسكري-في-أستراليا-على-أساس-التناوب-1070927364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى.
واشنطن - سبوتنيك
. وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها بعيدة المدى، قائلا: "لا، .. نحن لا نفعل ذلك".
فضلا عن ذلك، أشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا و"جندت" الحلفاء والشركاء لدعم كييف.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة
لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.