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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لا-تمنع-أوكرانيا-من-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-1070928693.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T01:45+0000
2022-12-07T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها بعيدة المدى، قائلا: "لا، .. نحن لا نفعل ذلك".فضلا عن ذلك، أشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا و"جندت" الحلفاء والشركاء لدعم كييف.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/واشنطن-تعتزم-زيادة-حضورها-العسكري-في-أستراليا-على-أساس-التناوب-1070927364.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى

01:45 GMT 07.12.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
CC0 / pixabay.com /
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها بعيدة المدى، قائلا: "لا، .. نحن لا نفعل ذلك".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
أمس, 22:22 GMT
فضلا عن ذلك، أشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا و"جندت" الحلفاء والشركاء لدعم كييف.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 18:50 GMT
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