https://sputnikarabic.ae/20221207/التجارة-الروسية-الصينية-تنمو-في-11-شهرا-من-عام-2022-بنسبة-32--1070929336.html

التجارة الروسية الصينية تنمو في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 32 %

التجارة الروسية الصينية تنمو في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 32 %

قالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن التجارة الروسية الصينية نمت بنسبة 32 في المائة في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 172.406... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T04:05+0000

2022-12-07T04:05+0000

2022-12-07T04:05+0000

الصين

روسيا

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بكين - سبوتنيك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استوردت الصين سلعا إلى روسيا بقيمة 67.334 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.4٪ عن نفس الفترة من عام 2021؛ وزادت عمليات التسليم من روسيا إلى الصين بنسبة 47.5٪، لتصل إلى 105.072 مليار دولار.وبشكل منفصل، في نوفمبر، بلغت التجارة بين البلدين 18.256 مليار دولار، إذا زودت روسيا الصين ببضائع بقيمة 10.45 مليار دولار؛ وزودت الصين روسيا ببضائع بقيمة 7.71 مليار دولار.وفي العام الماضي، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 35.8 في المئة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 146.887 مليار دولار.بينما ارتفعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 697.694 مليار دولار.وظلت الولايات المتحدة في أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين، إلى جانب رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20221024/ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-بنسبة-325-في-الأرباع-الثلاثة-الأولى-من-عام-2022-1069394526.html

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