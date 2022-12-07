https://sputnikarabic.ae/20221207/الحرس-الثوري-الإيراني-تهديدات-الأعداء-مجرد-أضغاث-أحلام-ولا-أحد-يجرؤ-على-مهاجمتنا-1070942731.html
الحرس الثوري الإيراني: تهديدات الأعداء مجرد أضغاث أحلام ولا أحد يجرؤ على مهاجمتنا
الحرس الثوري الإيراني: تهديدات الأعداء مجرد أضغاث أحلام ولا أحد يجرؤ على مهاجمتنا
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه "لا أحد يجرؤ على مهاجمة إيران". 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T12:08+0000
2022-12-07T12:08+0000
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وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "تهديدات الأعداء لإيران مجرد أضغاث أحلام ولا أحد يجرؤ على مهاجمتنا".وكان قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أكد أن "كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك"، مشددا على أنه "إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران".وقال اللواء موسوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قوته عبر الهذيان".وأضاف: أن "ممارسات الكيان الصهيوني أشبه بالترنم في الظلام لتبرير أو مواجهة خوفه"، متابعا: "لو أراد التعجيل بالانتحار خشية الموت فلن نمنعه من ذلك".ونفذت السلطات الإيرانية، الأحد الماضي، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت، في حزيران (يونيو) من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/ أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الحرس-الثوري-الإيراني-نمتلك-جميع-التقنيات-العسكرية-الحديثة-في-العالم-1070918090.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني: تهديدات الأعداء مجرد أضغاث أحلام ولا أحد يجرؤ على مهاجمتنا
12:08 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه "لا أحد يجرؤ على مهاجمة إيران".
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "تهديدات الأعداء لإيران مجرد أضغاث أحلام ولا أحد يجرؤ على مهاجمتنا".
وكان قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أكد أن "كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك"، مشددا على أنه "إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران
".
وقال اللواء موسوي، في تصريحات مع قناة
"المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قوته عبر الهذيان".
وأضاف: أن "ممارسات الكيان الصهيوني أشبه بالترنم في الظلام لتبرير أو مواجهة خوفه"، متابعا: "لو أراد التعجيل بالانتحار خشية الموت فلن نمنعه من ذلك".
ونفذت السلطات الإيرانية، الأحد الماضي، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص
أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت
وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".
ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني
كانت قد أعلنت، في حزيران (يونيو) من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".
وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".
وتتبادل إيران وإسرائيل
التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/ أيار الماضي.