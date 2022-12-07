https://sputnikarabic.ae/20221207/الرئيس-التونسي-يصل-السعودية-غدا-الخميس-للمشاركة-في-القمة-العربية--الصينية-1070959627.html

الرئيس التونسي يصل السعودية غدا الخميس للمشاركة في القمة العربية- الصينية

الرئيس التونسي يصل السعودية غدا الخميس للمشاركة في القمة العربية- الصينية

يصل الرئيس التونسي قيس سعيد، غدا الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية المقرر عقدها بالرياض، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T20:42+0000

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وقال البيان إن سعيد سيجري زيارة إلى السعودية في الفترة بين 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ما نقلت قناة "نسمة" المحلية.وأضاف البيان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المقرر أن يشارك سعيد خلالها في القمة العربية- الصينية الأولى.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الصيني إلى السعودية، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وتشهد زيارة شي جين بينغ عقد قمة سعودية - صينية، وقمة صينية - خليجية، وقمة عربية - صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الصيني إلى السعودية في 2016.

https://sputnikarabic.ae/20221207/البيت-الأبيض-معلقا-على-زيارة-شي-للسعودية-الصين-تحاول-ممارسة-نفوذها-في-العالم-1070956052.html

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