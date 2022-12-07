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الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستمر ليومين
https://sputnikarabic.ae/20221207/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-السعودية-في-زيارة-رسمية-تستمر-ليومين-1070947971.html
الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستمر ليومين
الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستمر ليومين
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر ليومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر "بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية".
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العالم العربي, السعودية, الصين
العالم العربي, السعودية, الصين

الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستمر ليومين

14:10 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 07.12.2022)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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يتبع
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر ليومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.
وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر "بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية".
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