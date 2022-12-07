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https://sputnikarabic.ae/20221207/السعودية-تتحضر-للزيارة-الصينية-مشروعات-واتفاقات-واعدة--1070939131.html
السعودية تتحضر للزيارة الصينية... مشروعات واتفاقات واعدة
السعودية تتحضر للزيارة الصينية... مشروعات واتفاقات واعدة
تتحضر العاصمة السعودية الرياض لاستقبال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيث تم تزيين شوارع المدينة بالأعلام الصينية، وذلك تمهيدا للقاءات المرتقبة والتي سيتطرق فيها... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T10:59+0000
2022-12-07T11:20+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وتعتبر زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث زار بينغ الرياض في آخر مرة عام 2016.بكين والرياض.. علاقات استراتيجيةمشاريع ضخمة صينية سعوديةكما كشف محللون أن قادة البلدين من المرجح أن يناقشوا الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل الشركات الصينية تشارك بشكل أعمق في المشروعات الضخمة التي تعتبر محورية في رؤية الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن البرنامج يمثل "أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

السعودية تتحضر للزيارة الصينية... مشروعات واتفاقات واعدة

10:59 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 07.12.2022)
© AP Photo / Leah Millsمدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Leah Mills
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تتحضر العاصمة السعودية الرياض لاستقبال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيث تم تزيين شوارع المدينة بالأعلام الصينية، وذلك تمهيدا للقاءات المرتقبة والتي سيتطرق فيها الجانبان إلى قضايا الطاقة والصناعة وغيرها من المجالات المشتركة.
وتعتبر زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث زار بينغ الرياض في آخر مرة عام 2016.

بكين والرياض.. علاقات استراتيجية

وتجمع بكين والرياض علاقات استراتيجية على أكثر من صعيد أبرزها في قطاع الطاقة والنفط، حيث تعتبر الصين أكبر ثاني اقتصاد في العالم وتعد من أهم مشتر للمنتجات النفطية السعودية ، بالإضافة إلى ذلك تلعب الرياض دورا كبيرا في الاقتصاد الصيني من خلال شرائها استثمارات ضخمة خلال الأعوام الأخيرة.

مشاريع ضخمة صينية سعودية

كما كشف محللون أن قادة البلدين من المرجح أن يناقشوا الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل الشركات الصينية تشارك بشكل أعمق في المشروعات الضخمة التي تعتبر محورية في رؤية الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

وتتميز الزيارة الحالية بأن كلا الجانبين حريص على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حيث تستغرق الزيارة ثلاثة أيام متواصلة وتحمل في جدولها عقد لقاءات رسمية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقمة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء وقمة صينية عربية أوسع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن البرنامج يمثل "أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".
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