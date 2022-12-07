https://sputnikarabic.ae/20221207/السفارة-الروسية-في-برلين-لم-تتلق-إخطارا-بشأن-توقيف-مواطنة-على-صلة-بقضية-التحضير-لانقلاب-1070935606.html
السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"
السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"
أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى برلين، اليوم الأربعاء، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف سيدة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:44+0000
2022-12-07T09:44+0000
2022-12-07T10:04+0000
العالم
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وقال ممثل البعثة، للصحفيين، "حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة".وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن أحد مواطني روسيا من بين الموقوفين، في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين، خططوا لتنفيذ انقلاب في البلاد.وأكد مكتب المدعي أنه لا توجد أسباب، للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"
09:44 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى برلين، اليوم الأربعاء، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف سيدة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا.
وقال ممثل البعثة، للصحفيين، "حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة".
وأوضحت ممثل السفارة، أنه في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة، مضيفا أنه "سيتم إرسال طلب إلى مكتب المدعي العام الألماني، للوقوف على ملابسات الحادث".
وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن أحد مواطني روسيا من بين الموقوفين، في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين، خططوا لتنفيذ انقلاب في البلاد.
وبين أن المشتبه بهم خططوا للانقلاب، ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة، وإجراء محادثات مع عدد من الولايات الألمانية.
وأكد مكتب المدعي أنه لا توجد أسباب، للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.