عربي
https://sputnikarabic.ae/20221207/السفارة-الروسية-في-برلين-لم-تتلق-إخطارا-بشأن-توقيف-مواطنة-على-صلة-بقضية-التحضير-لانقلاب-1070935606.html
السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"
السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"
أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى برلين، اليوم الأربعاء، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف سيدة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:44+0000
2022-12-07T10:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/06/1048025968_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5ebbd2ca38423c90f8c3fc7042ba47c.jpg
وقال ممثل البعثة، للصحفيين، "حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة".وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن أحد مواطني روسيا من بين الموقوفين، في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين، خططوا لتنفيذ انقلاب في البلاد.وأكد مكتب المدعي أنه لا توجد أسباب، للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/06/1048025968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_551ffb56dbcce0c504a216c495b3d5e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

السفارة الروسية في برلين لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة على صلة بـ"التحضير لانقلاب"

09:44 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 07.12.2022)
© AP Photo / Markus Schreiberالإغلاق العام في ألمانيا
الإغلاق العام في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبرTelegram
أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى برلين، اليوم الأربعاء، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف سيدة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا.
وقال ممثل البعثة، للصحفيين، "حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة".

وأوضحت ممثل السفارة، أنه في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة، مضيفا أنه "سيتم إرسال طلب إلى مكتب المدعي العام الألماني، للوقوف على ملابسات الحادث".

وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن أحد مواطني روسيا من بين الموقوفين، في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين، خططوا لتنفيذ انقلاب في البلاد.

وبين أن المشتبه بهم خططوا للانقلاب، ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة، وإجراء محادثات مع عدد من الولايات الألمانية.

وأكد مكتب المدعي أنه لا توجد أسباب، للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:28 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала