https://sputnikarabic.ae/20221207/السوداني-القمة-العربية-الصينية-في-الرياض-تأتي-تزامنا-مع-عبور-العراق-مرحلة-سياسية-صعبة-1070934309.html
السوداني: القمة العربية الصينية في الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة
السوداني: القمة العربية الصينية في الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "القمة العربية – الصينية المقرر عقدها في الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة". 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:07+0000
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وذكر السوداني في مقال نشر بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن مشاركة العراق في القمة تكتسب أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية الحكومة الاقتصادية الجديدة، مبينا أن "القمة العربية – الصينية في الرياض تأتي بوقت يشهد العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة.وقال إنه يريد بناء اقتصاد عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود وأن يكون العراق منطقة تلاق وتكاملٍ بين الشرق والغرب، مؤكدا أن "العراقَ يتطلع إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة".وأضاف أن "القمة العربية – الصينية دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق مع دول الجوار"، متابعا: "موقع العراق الاستراتيجي يمنحه الحقَ بلعب دورٍ كبير".كما أكد أن "الحكومة العراقية تؤمن بأنّ موقع العراق الاستراتيجي وعمقَه وإرثه التاريخي وثقلَه الإقليمي ووفرة مواردِه وتأثيرَه في اقتصاد العالم، يمنحه الحقَ بلعب دورٍ كبير يمثل حجمَه الحقيقي لإقامة أفضل العلاقـات مع الدول، على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والدول الصديقة".وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وذكر بيان للوكالة السعودية: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".وأضافت (واس) أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".
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العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السوداني: القمة العربية الصينية في الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "القمة العربية – الصينية المقرر عقدها في الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة".
وذكر السوداني في مقال نشر بصحيفة
"الشرق الأوسط"، أن مشاركة العراق في القمة تكتسب أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية الحكومة الاقتصادية الجديدة، مبينا أن "القمة العربية – الصينية في الرياض تأتي بوقت يشهد العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة.
وقال إنه يريد بناء اقتصاد عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود وأن يكون العراق منطقة تلاق وتكاملٍ بين الشرق والغرب، مؤكدا أن "العراقَ يتطلع إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة".
وأضاف أن "القمة العربية – الصينية دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق مع دول الجوار"، متابعا: "موقع العراق الاستراتيجي يمنحه الحقَ بلعب دورٍ كبير".
وبين السوداني، خلال المقال، أن "هذه التجربة الاقتصادية يمكن من خلالها خلقُ حالة من التكامل الاقتصادي العربي، بالاستفادة من وجودِ الشريك التجاري الصيني، لوضع اقتصادٍ عربي مستدام ومتكامل، عبر تبادل الفرص التجارية والاستثمارية والمعلومات التكنولوجية".
كما أكد أن "الحكومة العراقية تؤمن بأنّ موقع العراق الاستراتيجي وعمقَه وإرثه التاريخي وثقلَه الإقليمي ووفرة مواردِه وتأثيرَه في اقتصاد العالم، يمنحه الحقَ بلعب دورٍ كبير يمثل حجمَه الحقيقي لإقامة أفضل العلاقـات مع الدول، على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والدول الصديقة".
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول، بدعوة من العاهل السعودي
الملك سلمان بن عبد العزيز.
وذكر بيان للوكالة السعودية: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".
وأضافت (واس) أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".