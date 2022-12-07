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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الشرطة-البلجيكية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-وخراطيم-المياه-ضد-مشجعي-كرة-القدم-المغاربة-1070928156.html
الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة
الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة
خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مما أدى إلى اشتباكات... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T00:48+0000
2022-12-07T00:49+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار المغرب اليوم
منتخب بلجيكا
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بروكسل - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه "بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير".وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة.وأفاد المراسل بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه "تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات".وتقدم المغرب يوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح. وسيواجه المنتخب المغربي البرتغال يوم السبت.وزادت شرطة بروكسل بشكل كبير من وجودها في شوارع المدينة يوم الثلاثاء بعد اشتباكات في 27 نوفمبر بعد أن هزم المغرب بلجيكا في كأس العالم.وبعد ذلك، بدأ المشجعون المغاربة في إشعال النار في السيارات ومقالب القمامة وإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة على خلفية عدم سماح الحكم بهدف ضد البلجيكيين.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأن هناك إصابات.ووفقا للتقارير، ألقي القبض على ما لا يقل عن أحد عشر شخصا في بروكسل وعشرة آخرين في مدينة أنتويرب الساحلية بسبب الاشتباكات.
https://sputnikarabic.ae/20221206/إسرائيل-تبعث-برقية-تهنئة-للمغرب-بعد-صعودها-لدور-ربع-نهائي-كأس-العالم-1070922370.html
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, منتخب بلجيكا
أخبار المغرب اليوم, منتخب بلجيكا

الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة

00:48 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 00:49 GMT 07.12.2022)
© Sputnik . Yves Hermanالشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Yves Herman
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خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.
بروكسل - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه "بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير".
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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أمس, 18:45 GMT
وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة.
وأفاد المراسل بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه "تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات".
وتقدم المغرب يوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح. وسيواجه المنتخب المغربي البرتغال يوم السبت.
وزادت شرطة بروكسل بشكل كبير من وجودها في شوارع المدينة يوم الثلاثاء بعد اشتباكات في 27 نوفمبر بعد أن هزم المغرب بلجيكا في كأس العالم.
وبعد ذلك، بدأ المشجعون المغاربة في إشعال النار في السيارات ومقالب القمامة وإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة على خلفية عدم سماح الحكم بهدف ضد البلجيكيين.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأن هناك إصابات.
ووفقا للتقارير، ألقي القبض على ما لا يقل عن أحد عشر شخصا في بروكسل وعشرة آخرين في مدينة أنتويرب الساحلية بسبب الاشتباكات.
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