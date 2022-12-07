https://sputnikarabic.ae/20221207/الشرطة-البلجيكية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-وخراطيم-المياه-ضد-مشجعي-كرة-القدم-المغاربة-1070928156.html

الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة

الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة

خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مما أدى إلى اشتباكات... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T00:48+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه "بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير".وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة.وأفاد المراسل بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه "تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات".وتقدم المغرب يوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح. وسيواجه المنتخب المغربي البرتغال يوم السبت.وزادت شرطة بروكسل بشكل كبير من وجودها في شوارع المدينة يوم الثلاثاء بعد اشتباكات في 27 نوفمبر بعد أن هزم المغرب بلجيكا في كأس العالم.وبعد ذلك، بدأ المشجعون المغاربة في إشعال النار في السيارات ومقالب القمامة وإلقاء الحجارة على ضباط الشرطة على خلفية عدم سماح الحكم بهدف ضد البلجيكيين.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأن هناك إصابات.ووفقا للتقارير، ألقي القبض على ما لا يقل عن أحد عشر شخصا في بروكسل وعشرة آخرين في مدينة أنتويرب الساحلية بسبب الاشتباكات.

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