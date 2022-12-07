https://sputnikarabic.ae/20221207/الصين-تستكمل-بناء-خط-أنابيب-الغاز-قوة-سيبيريا-1070945415.html
الصين تستكمل بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"
الصين تستكمل بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء نقلا عن شركة الأنابيب المسؤولة عن المشروع ، شركة الأنابيب الصينية "بايب تشينا" ، أن الصين أكملت مد خط... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:13+0000
2022-12-07T13:13+0000
2022-12-07T13:13+0000
روسيا
الصين
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وأضافت الوكالة الصينية "اكتمل قطاع رئيسي من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي للمسار الشرقي بين الصين وروسيا، ما يسمح بنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى المركز الاقتصادي شانغهاي شرقي الصين.وبطول إجمالي يبلغ 5111 كم، يدخل خط أنابيب الغاز العابر للحدود إلى الصين عبر مدينة هيخه الحدودية بمقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية ويمر عبر تسع مناطق على مستوى المقاطعة، ما يوفر الغاز الطبيعي للمناطق الواقعة على طول المسار، منها بكين وشانغهاي وتيانجين، حسبما قالت شركة "بايب تشينا" للإنشاءات.وبدأ أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين في مشروع أنابيب غاز سيبيريا، في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وزاد عام 2021 نحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.ويمر خط أنابيب الغاز عبر أراضي مقاطعة إيركوتسك وجمهورية ياكوتيا الفيدرالية، ومقاطعة آمور.وفي الوقت الحالي، ينقل خط الأنابيب الرئيسي الغاز إلى المستهلكين الروس في الشرق الأقصى، وكذلك إلى الصين.
https://sputnikarabic.ae/20220801/صادرات-الغاز-الروسي-إلى-الصين-عبر-قوة-سيبيريا-تزداد-بنسبة-61-1065842671.html
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روسيا, الصين
الصين تستكمل بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"
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أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء نقلا عن شركة الأنابيب المسؤولة عن المشروع ، شركة الأنابيب الصينية "بايب تشينا" ، أن الصين أكملت مد خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"على أراضيها لتزويد شنغهاي بالغاز الروسي.
وأضافت الوكالة الصينية
"اكتمل قطاع رئيسي من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي للمسار الشرقي بين الصين وروسيا، ما يسمح بنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى المركز الاقتصادي شانغهاي شرقي الصين.
وبطول إجمالي يبلغ 5111 كم، يدخل خط أنابيب الغاز العابر للحدود إلى الصين عبر مدينة هيخه الحدودية بمقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية ويمر عبر تسع مناطق على مستوى المقاطعة، ما يوفر الغاز الطبيعي للمناطق الواقعة على طول المسار، منها بكين وشانغهاي وتيانجين، حسبما قالت شركة "بايب تشينا" للإنشاءات.
وبدأ أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين في مشروع أنابيب غاز سيبيريا
، في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وزاد عام 2021 نحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.
ويمر خط أنابيب الغاز عبر أراضي مقاطعة إيركوتسك وجمهورية ياكوتيا الفيدرالية، ومقاطعة آمور.
وفي الوقت الحالي، ينقل خط الأنابيب الرئيسي الغاز إلى المستهلكين الروس في الشرق الأقصى، وكذلك إلى الصين.