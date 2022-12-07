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الطيران العراقي يعلن قتل عددا من الإرهابيين في جبال حمرين
الطيران العراقي يعلن قتل عددا من الإرهابيين في جبال حمرين
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، استهداء مجموعة إرهابية في سلسلة جبال حمرين، مؤكدة مقتل عدد من الإرهابيين. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:42+0000
2022-12-07T13:42+0000
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وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إن "الطيران العراقي قتل عدد من الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين"، بحسب بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح البيان أنه "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، دك صقور الجو أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".وأشارت الخلية الأمنية إلى أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، شرعت لتفتيش المكان المستهدف، وعثرت على عدد من قتلى العناصر الإرهابية الذين تمزقت أشلاؤهم بفعل الضربات الموجعة للغيارى في سلاح الجو، كما عثرت على أسلحة ومعدات ووثائق مهمة".وأكدت أن "القطاعات الأمنية ستكون بالمرصاد للإرهابيين أينما كانوا وستواصل ملاحقتهم للخلاص من هذه العصابات التي عاثت بالأرض".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الطيران العراقي يعلن قتل عددا من الإرهابيين في جبال حمرين

13:42 GMT 07.12.2022
© AP Photoالطيران العراقي
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، استهداء مجموعة إرهابية في سلسلة جبال حمرين، مؤكدة مقتل عدد من الإرهابيين.
وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إن "الطيران العراقي قتل عدد من الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين"، بحسب بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح البيان أنه "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، دك صقور الجو أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".
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وأشارت الخلية الأمنية إلى أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، شرعت لتفتيش المكان المستهدف، وعثرت على عدد من قتلى العناصر الإرهابية الذين تمزقت أشلاؤهم بفعل الضربات الموجعة للغيارى في سلاح الجو، كما عثرت على أسلحة ومعدات ووثائق مهمة".
وأكدت أن "القطاعات الأمنية ستكون بالمرصاد للإرهابيين أينما كانوا وستواصل ملاحقتهم للخلاص من هذه العصابات التي عاثت بالأرض".
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