عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-على-محور-دونيتسك-وتقضي-على-أكثر-من-40-جنديا-أوكرانيا-1070941713.html
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة القوات الروسية تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى القضاء على أكثر40 من جنديا أوكرانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:51+0000
2022-12-07T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "أُحبطت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في مناطق بيرشي ترافنيا وكورديوموفكا وكليششيفكا ومايورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".وأضاف البيان "على محور كراسني ليمان تواصل القوات الروسية شن عمليات هجومية، حيث احتلت خلالها خطوطا ومواقع أكثر فائدة. ومن خلال نيران المدفعية الروسية والضربات الهجومية والطيران الحربي، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، القضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا ومركبتي مشاة عسكريتين وسيارة واحدة".وتابع البيان "نتيجة لضربة بأسلحة أرضية دقيقة، على مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في إحدى ورش مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفوي روغ، تم تدمير أكثر من 70 قذيفة من طراز "هيمارس"، ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة. وتعرضت أربع منشآت لأضرار بالغة".وأكد البيان: "نتيجة للهجوم على نقطة لصيانة المعدات العسكرية بالقرب من منطقة سكنية مالوتارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة "هيمارس" و48 صاروخا لها.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221205/وسائل-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرات-مسيرة-أوكرانية-حاولت-قصف-مطارين-روسيين-1070881387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا

11:51 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة القوات الروسية تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى القضاء على أكثر40 من جنديا أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "أُحبطت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في مناطق بيرشي ترافنيا وكورديوموفكا وكليششيفكا ومايورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".
وأضاف البيان "على محور كراسني ليمان تواصل القوات الروسية شن عمليات هجومية، حيث احتلت خلالها خطوطا ومواقع أكثر فائدة. ومن خلال نيران المدفعية الروسية والضربات الهجومية والطيران الحربي، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، القضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا ومركبتي مشاة عسكريتين وسيارة واحدة".
وتابع البيان "نتيجة لضربة بأسلحة أرضية دقيقة، على مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في إحدى ورش مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفوي روغ، تم تدمير أكثر من 70 قذيفة من طراز "هيمارس"، ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة. وتعرضت أربع منشآت لأضرار بالغة".
وأكد البيان: "نتيجة للهجوم على نقطة لصيانة المعدات العسكرية بالقرب من منطقة سكنية مالوتارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة "هيمارس" و48 صاروخا لها.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين روس في أحد المطارات نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية
5 ديسمبر, 20:07 GMT
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала