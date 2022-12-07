https://sputnikarabic.ae/20221207/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-على-محور-دونيتسك-وتقضي-على-أكثر-من-40-جنديا-أوكرانيا-1070941713.html
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة القوات الروسية تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى القضاء على أكثر40 من جنديا أوكرانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:51+0000
2022-12-07T11:51+0000
2022-12-07T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "أُحبطت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في مناطق بيرشي ترافنيا وكورديوموفكا وكليششيفكا ومايورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".وأضاف البيان "على محور كراسني ليمان تواصل القوات الروسية شن عمليات هجومية، حيث احتلت خلالها خطوطا ومواقع أكثر فائدة. ومن خلال نيران المدفعية الروسية والضربات الهجومية والطيران الحربي، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، القضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا ومركبتي مشاة عسكريتين وسيارة واحدة".وتابع البيان "نتيجة لضربة بأسلحة أرضية دقيقة، على مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في إحدى ورش مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفوي روغ، تم تدمير أكثر من 70 قذيفة من طراز "هيمارس"، ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة. وتعرضت أربع منشآت لأضرار بالغة".وأكد البيان: "نتيجة للهجوم على نقطة لصيانة المعدات العسكرية بالقرب من منطقة سكنية مالوتارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة "هيمارس" و48 صاروخا لها.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221205/وسائل-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرات-مسيرة-أوكرانية-حاولت-قصف-مطارين-روسيين-1070881387.html
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روسيا, القوات الروسية
القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك وتقضي على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مواصلة القوات الروسية تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى القضاء على أكثر40 من جنديا أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية
، في بيان: "أُحبطت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في مناطق بيرشي ترافنيا وكورديوموفكا وكليششيفكا ومايورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".
وأضاف البيان "على محور كراسني ليمان تواصل القوات الروسية شن عمليات هجومية، حيث احتلت خلالها خطوطا ومواقع أكثر فائدة. ومن خلال نيران المدفعية الروسية والضربات الهجومية والطيران الحربي، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، القضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا ومركبتي مشاة عسكريتين وسيارة واحدة".
وتابع البيان "نتيجة لضربة بأسلحة أرضية دقيقة، على مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في إحدى ورش مصنع أرسيلور ميتال للمعادن في كريفوي روغ، تم تدمير أكثر من 70 قذيفة من طراز "هيمارس"
، ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة. وتعرضت أربع منشآت لأضرار بالغة".
وأكد البيان: "نتيجة للهجوم على نقطة لصيانة المعدات العسكرية بالقرب من منطقة سكنية مالوتارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة "هيمارس" و48 صاروخا لها.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.