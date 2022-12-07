https://sputnikarabic.ae/20221207/الكشف-عن-رسالة-تظهر-تخوف-ألمانيا-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1070951048.html
الكشف عن رسالة تظهر تخوف ألمانيا من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
الكشف عن رسالة تظهر تخوف ألمانيا من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
كشفت رسالة سرية مخاوف ألمانيا من إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35 " في إطار خطة تحديث قواتها العسكرية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:39+0000
2022-12-07T15:39+0000
2022-12-07T15:39+0000
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وأوردت الرسالة التي كشفت عنها وكالة "أ ف ب" أن وزارة الدفاع الألمانية متخوفة بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجهة.ولفتت الرسالة التي وجهتها وزارة الدفاع إلى لجنة الميزانية في البرلمان، إلى "مخاطر متعلقة بتطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات "إف-35″، إلى جانب متطلبات أمنية وموافقات مطلوبة لتحليق الطائرات بألمانيا في الوقت المطلوب.من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه سيكون هناك "تعاون وثيق مع البرلمان لتوضيح للأمور، في هذا الصدد.يشار إلى أن تلك الرسالة كانت قد أعدتها وزارة المالية للجنة الميزانية في البرلمان مستندة في البيانات التي أوردتها إلى تقييمات وزارة الدفاع، وكشفت كذلك عن شكوك بشأن إتمام التحديثات اللازمة لقاعدة "بوخيل" الجوية التي من المفترض أن تستقبل الطائرات بحلول عام 2026.وحذرت الوثيقة من عوامل أخرى من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة، منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج.يذكر أن تمويل هذه الصفقة يأتي ضمن خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة الألمانية تم الإعلان عنها في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/ألمانيا-تخصص-أكثر-من-10-مليارات-دولار-لشراء-مقاتلات-إف-35-1070846786.html
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أخبار العالم الآن
الكشف عن رسالة تظهر تخوف ألمانيا من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
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كشفت رسالة سرية مخاوف ألمانيا من إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35 " في إطار خطة تحديث قواتها العسكرية.
وأوردت الرسالة التي كشفت عنها وكالة "أ ف ب" أن وزارة الدفاع الألمانية متخوفة بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجهة.
ولفتت الرسالة التي وجهتها وزارة الدفاع إلى لجنة الميزانية في البرلمان، إلى "مخاطر متعلقة بتطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات "إف-35
″، إلى جانب متطلبات أمنية وموافقات مطلوبة لتحليق الطائرات بألمانيا في الوقت المطلوب.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه سيكون هناك "تعاون وثيق مع البرلمان لتوضيح للأمور، في هذا الصدد.
يشار إلى أن تلك الرسالة كانت قد أعدتها وزارة المالية للجنة الميزانية في البرلمان مستندة في البيانات التي أوردتها إلى تقييمات وزارة الدفاع، وكشفت كذلك عن شكوك بشأن إتمام التحديثات اللازمة لقاعدة "بوخيل" الجوية التي من المفترض أن تستقبل الطائرات بحلول عام 2026.
وحذرت الوثيقة من عوامل أخرى من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة، منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج.
يذكر أن تمويل هذه الصفقة يأتي ضمن خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة الألمانية تم الإعلان عنها في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.