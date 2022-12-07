https://sputnikarabic.ae/20221207/المنتخب-المغربي-يتعرض-لخسائر-طفيفة-قبل-مباراة-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-1070935277.html
المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022
المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022
رغم المكسب التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره الأسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وتأهله للدور ربع النهائي إلا أنه تعرض لخسائر في صفوفه. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:35+0000
2022-12-07T09:35+0000
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فخلال مباراة إسبانيا، مساء أمس الثلاثاء، خرج 3 لاعبين مهمين في التركيبة الدفاعية للمدرب وليد الركراكي بسبب الإصابة، في وقت يعكف الجهاز الطبي للمغرب برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز هذا الثلاثي للمباراة المقبلة.وتغلب "أسود الأطلس" على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، ليضربوا موعدا مع البرتغال، السبت المقبل، في دور الثمانية.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الملك-محمد-السادس-يهنئ-المنتخب-المغربي-بعد-تأهله-إلى-دور-ربع-النهائي-لكأس-العالم-1070923743.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022
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رغم المكسب التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره الأسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وتأهله للدور ربع النهائي إلا أنه تعرض لخسائر في صفوفه.
فخلال مباراة إسبانيا، مساء أمس الثلاثاء، خرج 3 لاعبين مهمين في التركيبة الدفاعية للمدرب وليد الركراكي بسبب الإصابة، في وقت يعكف الجهاز الطبي للمغرب برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز هذا الثلاثي للمباراة المقبلة.
وتغلب "أسود الأطلس" على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة
والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، ليضربوا موعدا مع البرتغال، السبت المقبل، في دور الثمانية.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي
يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.