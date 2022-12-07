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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/المنتخب-المغربي-يتعرض-لخسائر-طفيفة-قبل-مباراة-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-1070935277.html
المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022
المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022
رغم المكسب التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره الأسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وتأهله للدور ربع النهائي إلا أنه تعرض لخسائر في صفوفه. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:35+0000
2022-12-07T09:35+0000
بطولة كأس العالم 2022
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فخلال مباراة إسبانيا، مساء أمس الثلاثاء، خرج 3 لاعبين مهمين في التركيبة الدفاعية للمدرب وليد الركراكي بسبب الإصابة، في وقت يعكف الجهاز الطبي للمغرب برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز هذا الثلاثي للمباراة المقبلة.وتغلب "أسود الأطلس" على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، ليضربوا موعدا مع البرتغال، السبت المقبل، في دور الثمانية.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الملك-محمد-السادس-يهنئ-المنتخب-المغربي-بعد-تأهله-إلى-دور-ربع-النهائي-لكأس-العالم-1070923743.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة

المنتخب المغربي يتعرض لخسائر طفيفة قبل مباراة البرتغال في كأس العالم 2022

09:35 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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رغم المكسب التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره الأسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وتأهله للدور ربع النهائي إلا أنه تعرض لخسائر في صفوفه.
فخلال مباراة إسبانيا، مساء أمس الثلاثاء، خرج 3 لاعبين مهمين في التركيبة الدفاعية للمدرب وليد الركراكي بسبب الإصابة، في وقت يعكف الجهاز الطبي للمغرب برئاسة عبد الرزاق هيفتي على تجهيز هذا الثلاثي للمباراة المقبلة.
وتغلب "أسود الأطلس" على منتخب إسبانيا 3-0 في ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، ليضربوا موعدا مع البرتغال، السبت المقبل، في دور الثمانية.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم
أمس, 20:07 GMT
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
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