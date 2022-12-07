https://sputnikarabic.ae/20221207/الولايات-المتحدة-تستبعد-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-في-المستقبل-القريب-1070928014.html

الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب

الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب

أعربت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، عن أملها في استقرار العلاقات مع روسيا، لكنها قالت أنه من غير المرجح حدوث ذلك في المستقبل القريب. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T00:16+0000

2022-12-07T00:16+0000

2022-12-07T00:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg

روما - سبوتنيك. وقالت شيرمان خلال كلمة لها بجامعة لويس في روما: "آمل أن نعود إلى الاستقرار الذي كان لدينا لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل. هناك دائما مشاكل، ولا أحد يريد العودة إلى الحرب الباردة".وأضافت: "آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في وقت قريب".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية"

https://sputnikarabic.ae/20220311/بايدن-الولايات-المتحدة-تلغي-العلاقات-التجارية-الطبيعية-والدائمة-مع-روسيا-1059776898.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا