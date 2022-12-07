https://sputnikarabic.ae/20221207/الولايات-المتحدة-تستبعد-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-في-المستقبل-القريب-1070928014.html
الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب
الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب
أعربت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، عن أملها في استقرار العلاقات مع روسيا، لكنها قالت أنه من غير المرجح حدوث ذلك في المستقبل القريب. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T00:16+0000
2022-12-07T00:16+0000
2022-12-07T00:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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روما - سبوتنيك. وقالت شيرمان خلال كلمة لها بجامعة لويس في روما: "آمل أن نعود إلى الاستقرار الذي كان لدينا لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل. هناك دائما مشاكل، ولا أحد يريد العودة إلى الحرب الباردة".وأضافت: "آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في وقت قريب".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية"
https://sputnikarabic.ae/20220311/بايدن-الولايات-المتحدة-تلغي-العلاقات-التجارية-الطبيعية-والدائمة-مع-روسيا-1059776898.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب
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أعربت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، عن أملها في استقرار العلاقات مع روسيا، لكنها قالت أنه من غير المرجح حدوث ذلك في المستقبل القريب.
روما - سبوتنيك
. وقالت شيرمان خلال كلمة لها بجامعة لويس في روما: "آمل أن نعود إلى الاستقرار الذي كان لدينا لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل. هناك دائما مشاكل، ولا أحد يريد العودة إلى الحرب الباردة".
وأضافت: "آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في وقت قريب".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية
تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية"