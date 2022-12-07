https://sputnikarabic.ae/20221207/بدعوى-محاولة-إطلاق-نار-مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-رام-الله-1070950898.html
بدعوى محاولة إطلاق نار.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
بدعوى محاولة إطلاق نار.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا شرقي مدينة رام الله بدعوى محاولته إطلاق النار تجاه قواته. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:32+0000
2022-12-07T15:32+0000
2022-12-07T15:32+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار الضفة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن شابا فلسطينيا حاول إطلاق النار على قوات عسكرية إسرائيلية تجاه موقع عسكري، بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرقي مدينة رام الله.وأوضحت القناة العبرية "كان" أن المواطن الفلسطيني مجاهد محمود حامد، من سكان بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، قتل بسبب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، بعد ملاحقته قرب المدينة نفسها.ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة الشاب الفلسطيني إطلاق النار على قوة عسكرية إسرائيلية هي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.ونشرت وسائل الإعلام صورة لسلاح منفذ عملية إطلاق النار تجاه مستوطنة "عوفرا" قرب بلدة سلواد بعد مقتله وملاحقة الجيش الإسرائيلي لسيارته وإطلاق النار عليه.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار الضفة
العالم العربي, إسرائيل, أخبار الضفة
بدعوى محاولة إطلاق نار.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا شرقي مدينة رام الله بدعوى محاولته إطلاق النار تجاه قواته.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن شابا فلسطينيا حاول إطلاق النار على قوات عسكرية إسرائيلية
تجاه موقع عسكري، بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرقي مدينة رام الله.
وأوضحت القناة العبرية "كان" أن المواطن الفلسطيني مجاهد محمود حامد، من سكان بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، قتل بسبب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، بعد ملاحقته قرب المدينة نفسها.
ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة الشاب الفلسطيني إطلاق النار على قوة عسكرية إسرائيلية هي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.
ونشرت وسائل الإعلام صورة لسلاح منفذ عملية إطلاق النار تجاه مستوطنة "عوفرا" قرب بلدة سلواد بعد مقتله وملاحقة الجيش الإسرائيلي لسيارته وإطلاق النار عليه.