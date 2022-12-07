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https://sputnikarabic.ae/20221207/برلماني-إيراني-لسبوتنيك-لا-يوجد-شبه-بين-وضع-إيران-اليوم-وسوريا-في-بداية-أزمتها-1070946560.html
برلماني إيراني لسبوتنيك: لا يوجد شبه بين وضع إيران اليوم وسوريا في بداية أزمتها
برلماني إيراني لسبوتنيك: لا يوجد شبه بين وضع إيران اليوم وسوريا في بداية أزمتها
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة، أنه لا يوجد شبه بين وضع إيران اليوم وسوريا في بداية أزمتها حيث لإيران اليوم... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:46+0000
2022-12-07T13:46+0000
العالم
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال جلال زادة، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الأربعاء، "لا أوافق على الإطلاق على أن وضع إيران يتجه نحو نفس الوضع في سوريا، وأنا ضد تحويل الأجواء في إيران إلى أجواء أمنية.. الجمهورية الإسلامية لديها نظام قوي يحظى بتأييد شعبي كبير".وتابع: "لا أستطيع أن أنكر وجود مشاكل في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لكن الغرب يستغل هذه المشاكل لضرب نظام الجمهورية الإسلامية"، مضيفا "موضوع الحجاب في إيران ليس قانونًا في البرلمان أو الدولة، الحجاب في إيران صادر عن حكم شرعي من الإسلام ولا يجوز فرض أي قانون بخصوصه، موضوع الحجاب مثل موضوع الصلاة، فهل يمكن تمرير قانون في البرلمان لزيادة أو تقليل عدد الصلوات؟".وأوضح البرلماني الإيراني أن "دوريات شرطة الأخلاق في إيران كانت طريقة وليست هدفا ويمكننا تصحيح الطرق والأساليب دائما وربما توقفت شرطة الأخلاق في البلاد لبعض الوقت".
إيران
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العالم, إيران
العالم, إيران

برلماني إيراني لسبوتنيك: لا يوجد شبه بين وضع إيران اليوم وسوريا في بداية أزمتها

13:46 GMT 07.12.2022
© AFP 2022متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022
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أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة، أنه لا يوجد شبه بين وضع إيران اليوم وسوريا في بداية أزمتها حيث لإيران اليوم نظام قوي يحظى بتأييد شعبي كبير.
موسكو - سبوتنيك. وقال جلال زادة، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الأربعاء، "لا أوافق على الإطلاق على أن وضع إيران يتجه نحو نفس الوضع في سوريا، وأنا ضد تحويل الأجواء في إيران إلى أجواء أمنية.. الجمهورية الإسلامية لديها نظام قوي يحظى بتأييد شعبي كبير".

وتابع: "لا أستطيع أن أنكر وجود مشاكل في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لكن الغرب يستغل هذه المشاكل لضرب نظام الجمهورية الإسلامية"، مضيفا "موضوع الحجاب في إيران ليس قانونًا في البرلمان أو الدولة، الحجاب في إيران صادر عن حكم شرعي من الإسلام ولا يجوز فرض أي قانون بخصوصه، موضوع الحجاب مثل موضوع الصلاة، فهل يمكن تمرير قانون في البرلمان لزيادة أو تقليل عدد الصلوات؟".

وأوضح البرلماني الإيراني أن "دوريات شرطة الأخلاق في إيران كانت طريقة وليست هدفا ويمكننا تصحيح الطرق والأساليب دائما وربما توقفت شرطة الأخلاق في البلاد لبعض الوقت".
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