https://sputnikarabic.ae/20221207/بريطانيا-توافق-على-إقامة-أول-منجم-للفحم-منذ-3-عقود-1070963515.html
بريطانيا توافق على إقامة أول منجم للفحم منذ 3 عقود
بريطانيا توافق على إقامة أول منجم للفحم منذ 3 عقود
وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، على إقامة أول منجم للفحم في المملكة المتحدة خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي أثار انتقادات نشطاء البيئة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T21:29+0000
2022-12-07T21:29+0000
2022-12-07T21:30+0000
بريطانيا
منجم فحم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/27/1013452748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d481b7b0e08ecfcade65821b2684fa7c.jpg
وقالت الحكومة إن وزير الإسكان مايكل غوف قرر أن إنشاء منجم الفحم في منطقة كمبريا في شمال غرب إنجلترا.وأكدت أنه سيكون له "تأثير محايد بشكل كلي على التغير المناخي ولذلك يتماشى مع سياسات الحكومة للاستجابة لتحدي التغير المناخي".وذكرت أن الفحم المستخرج من المنجم سوف يستخدم في صناعة الصلب بدلا من الفحم المستورد، وليس من أجل توليد الطاقة.ومن المقرر أن يستخرج من المنجم فحم الكوك، وهو النوع الذي يستخدم في صناعة الصلب من أسفل البحر الأيرلندي، وستجرى معالجته في موقع مصنع كيميائي مغلق في وايتهيفن وهي بلدة تبعد 550 كيلومترا شمال غرب لندن.وقبل ساعات، ألغت الحكومة حظرا على بناء مزارع الرياح البرية الجديدة في بريطانيا.ووصف المعارضون الإعلان بأنه محاولة ساخرة لتجنب الانتقادات بشأن إنشاء المنجم.ويقول المؤيدون إن المنجم سيوفر الكثير من الوظائف المطلوبة في منطقة تضررت بشدة جراء إغلاق مناجمها ومصانعها خلال العقود الأخيرة.في المقابل يقول المعارضون إن المنجم بمثابة ضربة قوية لوضع بريطانيا كرائدة دولية في استبدال الطاقة المتجددة النظيفة بالوقود الأحفوري الملوث للبيئة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-منجم-فحم-بتركيا-إلى-28-قتيلا-1069048930.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/27/1013452748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f009ae0907671ba56159468aa93b3e18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, منجم فحم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, منجم فحم, أخبار العالم الآن
بريطانيا توافق على إقامة أول منجم للفحم منذ 3 عقود
21:29 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، على إقامة أول منجم للفحم في المملكة المتحدة خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي أثار انتقادات نشطاء البيئة.
وقالت الحكومة إن وزير الإسكان مايكل غوف قرر أن إنشاء منجم الفحم
في منطقة كمبريا في شمال غرب إنجلترا.
وأكدت أنه سيكون له "تأثير محايد بشكل كلي على التغير المناخي ولذلك يتماشى مع سياسات الحكومة للاستجابة لتحدي التغير المناخي".
وذكرت أن الفحم المستخرج من المنجم سوف يستخدم في صناعة الصلب بدلا من الفحم المستورد، وليس من أجل توليد الطاقة.
ومن المقرر أن يستخرج من المنجم فحم الكوك
، وهو النوع الذي يستخدم في صناعة الصلب من أسفل البحر الأيرلندي، وستجرى معالجته في موقع مصنع كيميائي مغلق في وايتهيفن وهي بلدة تبعد 550 كيلومترا شمال غرب لندن.
وقبل ساعات، ألغت الحكومة حظرا على بناء مزارع الرياح البرية الجديدة في بريطانيا.
ووصف المعارضون الإعلان بأنه محاولة ساخرة لتجنب الانتقادات بشأن إنشاء المنجم.
ويقول المؤيدون إن المنجم سيوفر الكثير من الوظائف المطلوبة في منطقة تضررت بشدة جراء إغلاق مناجمها ومصانعها خلال العقود الأخيرة.
في المقابل يقول المعارضون إن المنجم بمثابة ضربة قوية لوضع بريطانيا كرائدة دولية في استبدال الطاقة المتجددة النظيفة بالوقود الأحفوري الملوث للبيئة.