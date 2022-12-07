https://sputnikarabic.ae/20221207/بريطانيا-وأمريكا-تعلنان-عن-شراكة-جديدة-لزيادة-أمن-الطاقة-وكبح-الأسعار-1070932046.html
بريطانيا وأمريكا تعلنان عن شراكة جديدة لزيادة أمن الطاقة وكبح الأسعار
بريطانيا وأمريكا تعلنان عن شراكة جديدة لزيادة أمن الطاقة وكبح الأسعار
اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على تعزيز أمن الطاقة وخفض الأسعار في محاولة لتقليل الاعتماد على روسيا في عام 2023، ضمن شراكة أمن الطاقة والقدرة على... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T08:31+0000
2022-12-07T08:31+0000
2022-12-07T08:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت حكومة المملكة المتحدة: "ستعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا لزيادة أمن الطاقة وخفض الأسعار، كجزء من مبادرة أعلنها رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي بايدن اليوم (7 ديسمبر/ كانون الأول)".وقال البيان أيضا إنه بموجب الشراكة الجديدة، ستدفع واشنطن ولندن العمل لتقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وتكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة.وقالت الوثيقة "ستعمل المجموعة على ضمان أن يسلم السوق زيادات مستدامة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال لمحطات المملكة المتحدة من الولايات المتحدة وستتعاون في إجراءات كفاءة الطاقة".وأضافت أنه من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة "ما لا يقل عن 9-10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال" في عام 2023 عبر مرافئ المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/انخفاض-الطلب-الأوروبي-على-الغاز-الطبيعي-بمقدار-الربع-1070868751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا وأمريكا تعلنان عن شراكة جديدة لزيادة أمن الطاقة وكبح الأسعار
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اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على تعزيز أمن الطاقة وخفض الأسعار في محاولة لتقليل الاعتماد على روسيا في عام 2023، ضمن شراكة أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء.
وقالت حكومة المملكة المتحدة: "ستعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا لزيادة أمن الطاقة وخفض الأسعار، كجزء من مبادرة أعلنها رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي بايدن اليوم (7 ديسمبر/ كانون الأول)".
وقال البيان أيضا إنه بموجب الشراكة الجديدة، ستدفع واشنطن ولندن العمل لتقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وتكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة.
وقالت الوثيقة "ستعمل المجموعة على ضمان أن يسلم السوق زيادات مستدامة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال لمحطات المملكة المتحدة من الولايات المتحدة وستتعاون في إجراءات كفاءة الطاقة".
وأضافت أنه من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة "ما لا يقل عن 9-10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال" في عام 2023 عبر مرافئ المملكة المتحدة.