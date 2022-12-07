https://sputnikarabic.ae/20221207/بكتيريا-خطيرة-تقتل-9-أطفال-وتترك-رجلا-بدون-أطراف-في-بريطانيا-1070951836.html

بكتيريا خطيرة تقتل 9 أطفال وتترك رجلا بدون أطراف في بريطانيا

بكتيريا خطيرة تقتل 9 أطفال وتترك رجلا بدون أطراف في بريطانيا

تعاني المملكة المتحدة من تفشي بكتيريا خطيرة تسببت في وفاة 9 أطفال حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T16:16+0000

2022-12-07T16:16+0000

2022-12-07T16:16+0000

بريطانيا

أمراض

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/02/1049734008_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_beea63233a3ead9aac9cb55e6f0a374e.jpg

تداعيات الفيروس لم تتوقف عند الأطفال، لكنها تركت مواطنا بريطانيا، في العقد الخامس من عمره يدعى أليكس لويس، مبتور الأطراف، وبفم منتفخ على مستوى الشفتين.ونقلت الصحيفة البريطانية عن لويس تفاصيل مرضه وإصابته بالبكتيريا، أن أول ما شعر به هو أن صحته اعتلت، قبل نحو 9 أعوام بطريقة وظل يتألم على مدار 10 أيام.ثم بدأت حالة لويس تتدهور بشكل مستمر حتى أصبح مقطوع الأوصال، يكافح من أجل البقاء حيا في مواجهة بكتيريا اكتشفت في جسده، والتي تعرف باسم "Strep A".وعندها توقفت أطراف لويس عن تأدية وظائفها، فقدم له الأطباء ما يساعده على القيام بهذه المهام ميكانيكيا.ومنح الأطباء لويس فرصة نسبتها 3% للبقاء على قيد الحياة، بعد اكتشاف إصابته ببكتيريا Strep A الالتهابية.هذا النوع من البكتيريا أدى لإصابته أيضا بالتهاب في الحلق وتسمم في الدم، الأمر الذي اضطره للخضوع لعدة عمليات جراحية جذرية، أسفرت عن بتر أطرافه، ثم خضع لعملية إعادة بناء وجهه، بعد أن دمرت العدوى فمه بالكامل.من ضمن الأطفال الذين توفوا خلال الفترة الأخيرة في بريطانيا، طفلة في الخامسة من عمرها، والتي كانت تتلقى العلاج في مستشفى "بلفاست الملكي".وتم نقل الطفلة إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفيت فيها بعد أيام من وفاة طفل عمره 4 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20220625/هي-الأكبر-في-العالم-اكتشاف-بكتيريا-بحجم-رمش-العين-1064186283.html

https://sputnikarabic.ae/20220829/مجففات-الأيدي-تحوي-كمية-مهولة-من-البكتيريا-فيديو-1066957881.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أمراض