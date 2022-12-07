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https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-عقيدة-حقوق-الإنسان-الدولية-تستخدم-لتبرير-الهيمنة-الأيديولوجية-الغربية--1070946957.html
بوتين: عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم لتبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية
بوتين: عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم لتبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم بهدف تبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:48+0000
2022-12-07T14:20+0000
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "على وجه الخصوص، نرى أن عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة، ولتبرير الهيمنة الغربية السياسية والمالية والاقتصادية والأيديولوجية".كما شكر بوتين نشطاء حقوق الإنسان على مساعدتهم الكبيرة للمواطنين الذين يعيشون في الأراضي الروسية الجديدة.
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روسيا

بوتين: عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم لتبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية

13:48 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 07.12.2022)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم بهدف تبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "على وجه الخصوص، نرى أن عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة، ولتبرير الهيمنة الغربية السياسية والمالية والاقتصادية والأيديولوجية".
كما شكر بوتين نشطاء حقوق الإنسان على مساعدتهم الكبيرة للمواطنين الذين يعيشون في الأراضي الروسية الجديدة.
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