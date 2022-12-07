عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-نحو-77-ألفا-فقط-من-الجنود-الذين-تمت-تعبئتهم-يتواجدون-في-الوحدات-القتالية-1070950454.html
بوتين: نحو 77 ألفا فقط من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في الوحدات القتالية
بوتين: نحو 77 ألفا فقط من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في الوحدات القتالية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:20+0000
2022-12-07T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068438440_0:0:565:318_1920x0_80_0_0_77fa09aad24030859c91d6349cf73255.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".وأضاف بوتين "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يؤكد-أنه-تم-تجنيد-318-ألفا-في-القوات-الروسية--1069826331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068438440_6:0:539:400_1920x0_80_0_0_19f086dd02de74fc29357ed9f2ac69e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: نحو 77 ألفا فقط من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في الوحدات القتالية

15:20 GMT 07.12.2022
© Grigory Sysoevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Grigory Sysoev
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".
وأضاف بوتين "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".
يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أنه تم حشد 318 ألفا في إطار التعبئة الجزئية
4 نوفمبر, 11:48 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала