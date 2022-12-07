https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-نحو-77-ألفا-فقط-من-الجنود-الذين-تمت-تعبئتهم-يتواجدون-في-الوحدات-القتالية-1070950454.html

بوتين: نحو 77 ألفا فقط من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في الوحدات القتالية

بوتين: نحو 77 ألفا فقط من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في الوحدات القتالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T15:20+0000

2022-12-07T15:20+0000

2022-12-07T15:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".وأضاف بوتين "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يؤكد-أنه-تم-تجنيد-318-ألفا-في-القوات-الروسية--1069826331.html

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روسيا, فلاديمير بوتين