بوغدانوف: روسيا تأمل ألا تنقل دول الشرق الأوسط أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعول على عدم نقل دول الشرق الأوسط أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز"، التي قدمتها لها الولايات المتحدة و"الناتو"، إلى أوكرانيا.
وقال بوغدانوف على هامش المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" بموسكو، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "لا، نأمل ألا يفعلوا ذلك لماذا هم في حاجة إليها؟".
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن رئيس شركة "رايثيون" الدفاعية غريغ هايز، قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يتفاوضون مع عدد من دول الشرق الأوسط حول إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا.
وأضاف أن فكرة الغرب هي إرسال أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة "ناسامز" إلى كييف في غضون 3-6 أشهر - ستكون "أسرع" من تصنيعها من الصفر.
ورفض رئيس شركة "رايثيون" تسمية أي دول محددة تناقش الولايات المتحدة وحلفاءها نقل هذه الأنظمة إلى كييف. ولكن في الوقت نفسه، ووفقًا لسجلات وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ "البنتاغون"، هناك اثنان فقط من مشتري هذه الأنظمة من واشنطن في المنطقة - وهما "سلطنة عمان وقطر".
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن رئيس شركة "رايثيون" الدفاعية غريغ هايز، قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يتفاوضون مع عدد من دول الشرق الأوسط حول إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا.
وأضاف أن فكرة الغرب هي إرسال أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة "ناسامز" إلى كييف في غضون 3-6 أشهر - ستكون "أسرع" من تصنيعها من الصفر.
ورفض رئيس شركة "رايثيون" تسمية أي دول محددة تناقش الولايات المتحدة وحلفاءها نقل هذه الأنظمة إلى كييف. ولكن في الوقت نفسه، ووفقًا لسجلات وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ "البنتاغون"، هناك اثنان فقط من مشتري هذه الأنظمة من واشنطن في المنطقة - وهما "سلطنة عمان وقطر".