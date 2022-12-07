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بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد
بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في البلاد تقوم بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T05:49+0000
2022-12-07T05:49+0000
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.وأضافت الوكالة أنه "خلال هذه الفترة من المخطط نقل المعدات العسكرية والافراد من قوات الأمن الوطني وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة ومناطق التضاريس واستخدام أسلحة للأغراض التدريبية". واعتذر مجلس الأمن البيلاروسي للمواطنين عن أي إزعاج محتمل.
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بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد

05:49 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في البلاد تقوم بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.
وأضافت الوكالة أنه "خلال هذه الفترة من المخطط نقل المعدات العسكرية والافراد من قوات الأمن الوطني وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة ومناطق التضاريس واستخدام أسلحة للأغراض التدريبية".
واعتذر مجلس الأمن البيلاروسي للمواطنين عن أي إزعاج محتمل.
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