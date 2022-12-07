https://sputnikarabic.ae/20221207/بيلاروسيا-تتفحص-نظام-الرد-على-الأعمال-الإرهابية-في-البلاد-1070929718.html
بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد
بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في البلاد تقوم بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T05:49+0000
2022-12-07T05:49+0000
2022-12-07T05:49+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.وأضافت الوكالة أنه "خلال هذه الفترة من المخطط نقل المعدات العسكرية والافراد من قوات الأمن الوطني وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة ومناطق التضاريس واستخدام أسلحة للأغراض التدريبية". واعتذر مجلس الأمن البيلاروسي للمواطنين عن أي إزعاج محتمل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد
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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في البلاد تقوم بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد.
وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.
وأضافت الوكالة أنه "خلال هذه الفترة من المخطط نقل المعدات العسكرية والافراد من قوات الأمن الوطني وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة ومناطق التضاريس واستخدام أسلحة للأغراض التدريبية".
واعتذر مجلس الأمن البيلاروسي للمواطنين عن أي إزعاج محتمل.