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تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط
تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت بطلب إثبات تأمين على ناقلات محملة بالنفط الخام الروسي بعد أن فرضت القوى الغربية سقفا للنفط الروسي. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:13+0000
2022-12-07T13:13+0000
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ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول تركي نفى خلالها أن يكون الإجراء يبطئ مرور سفن الشحن النفطية إلى الأسواق العالمية عبر مضيق البوسفور والدردنيل. و قال مراقب خدمة "TankerTracker.com" في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً قد انخفضت إلى النصف خلال الـ 48 ساعة الماضية.وصرح مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته بأن السلطات "تريد التأكد من التغطية" لأن شركات التأمين الغربية بدأت في إلغائها.
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تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط

13:13 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت بطلب إثبات تأمين على ناقلات محملة بالنفط الخام الروسي بعد أن فرضت القوى الغربية سقفا للنفط الروسي.
ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول تركي نفى خلالها أن يكون الإجراء يبطئ مرور سفن الشحن النفطية إلى الأسواق العالمية عبر مضيق البوسفور والدردنيل.
و قال مراقب خدمة "TankerTracker.com" في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً قد انخفضت إلى النصف خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وصرح مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته بأن السلطات "تريد التأكد من التغطية" لأن شركات التأمين الغربية بدأت في إلغائها.
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