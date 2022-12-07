https://sputnikarabic.ae/20221207/تركيا-توقف-سفن-الشحن-الروسية-للكشف-عن-تأمين-ناقلات-النفط-1070944741.html
تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط
تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت بطلب إثبات تأمين على ناقلات محملة بالنفط الخام الروسي بعد أن فرضت القوى الغربية سقفا للنفط الروسي. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:13+0000
2022-12-07T13:13+0000
2022-12-07T13:13+0000
العالم
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ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول تركي نفى خلالها أن يكون الإجراء يبطئ مرور سفن الشحن النفطية إلى الأسواق العالمية عبر مضيق البوسفور والدردنيل. و قال مراقب خدمة "TankerTracker.com" في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً قد انخفضت إلى النصف خلال الـ 48 ساعة الماضية.وصرح مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته بأن السلطات "تريد التأكد من التغطية" لأن شركات التأمين الغربية بدأت في إلغائها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا توقف سفن الشحن الروسية للكشف عن تأمين ناقلات النفط
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت بطلب إثبات تأمين على ناقلات محملة بالنفط الخام الروسي بعد أن فرضت القوى الغربية سقفا للنفط الروسي.
ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول تركي نفى خلالها أن يكون الإجراء يبطئ مرور سفن الشحن النفطية إلى الأسواق العالمية عبر مضيق البوسفور والدردنيل.
و قال مراقب خدمة "TankerTracker.com" في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً قد انخفضت إلى النصف خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وصرح مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته بأن السلطات "تريد التأكد من التغطية" لأن شركات التأمين الغربية بدأت في إلغائها.