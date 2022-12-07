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https://sputnikarabic.ae/20221207/تركيا-جعلنا-2022-عاما-للتطبيع-مع-دول-المنطقة-1070952533.html
تركيا: جعلنا 2022 عاما للتطبيع مع دول المنطقة
تركيا: جعلنا 2022 عاما للتطبيع مع دول المنطقة
أعلنت تركيا أنها قررت جعل العام الجاري عاما لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة في أعقاب تقييم الوضع الإقليمي منذ منتصف العام الماضي. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T16:28+0000
2022-12-07T16:28+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء هذا في كلمة ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في برنامج نظمته جامعة باش كنت بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال قالن إنه "منذ منتصف العام الجاري بدأنا بقراءة المشهد العام بشكل مختلف".وأضاف المسؤول التركي: "قررنا أن نجعل العام 2022 عام التطبيع بقيادة وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار المتغيرات الإقليمية".وقال إن كون بلاده عضوا بحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتواجدها داخل الحلف الغربي لا يمنعها من إقامة علاقات جيدة مع روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.وأشار إلى أن أنقرة بدأت تحصد ثمار الانفتاح على دول قارة إفريقيا، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وافتتاح سفارات مع هذه الدول بشكل متبادل.
https://sputnikarabic.ae/20221203/تركيا-تقصف-بالمدفعية-الثقيلة-والدبابات-مواقع-قسد-شرقي-سوريا-1070813363.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

تركيا: جعلنا 2022 عاما للتطبيع مع دول المنطقة

16:28 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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أعلنت تركيا أنها قررت جعل العام الجاري عاما لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة في أعقاب تقييم الوضع الإقليمي منذ منتصف العام الماضي.
جاء هذا في كلمة ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في برنامج نظمته جامعة باش كنت بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
قصف ليلي تركي بالمدفعية الثقيلة والدبابات على مواقع قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
تركيا تقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع "قسد" شرقي سوريا
3 ديسمبر, 20:50 GMT
وقال قالن إنه "منذ منتصف العام الجاري بدأنا بقراءة المشهد العام بشكل مختلف".
وأضاف المسؤول التركي: "قررنا أن نجعل العام 2022 عام التطبيع بقيادة وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار المتغيرات الإقليمية".
وقال إن كون بلاده عضوا بحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتواجدها داخل الحلف الغربي لا يمنعها من إقامة علاقات جيدة مع روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن أنقرة بدأت تحصد ثمار الانفتاح على دول قارة إفريقيا، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وافتتاح سفارات مع هذه الدول بشكل متبادل.
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