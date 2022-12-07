https://sputnikarabic.ae/20221207/رئيسي-النظام-الأمريكي-هو-الأكثر-استبدادا-على-وجه-الأرض-1070931802.html

رئيسي: النظام الأمريكي هو الأكثر استبدادا على وجه الأرض

رئيسي: النظام الأمريكي هو الأكثر استبدادا على وجه الأرض

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أمريكا بالسعي إلى تدمير "إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة"، مؤكد أنها مخطئة والشعب الإيراني لن يسمح... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T08:26+0000

2022-12-07T08:26+0000

2022-12-07T08:26+0000

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال رئيسي، خلال كلمة له في جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن "الأمريكيين يسعون إلى الدمار ويرغبون في استبدال إيران القوية بإيران ضعيفة، ولكن الشعب الإيراني الواعي رجالا ونساء لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أمريكا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: أن "العدو يسعى إلى إعاقة تقدم إيران من خلال محاولته تعطيل الجامعات"، متابعا: "العدو من خلال مثيري الشغب يتحدث عن الحياة فيما يسلب الحياة منا".وأردف: "أنتم تسلبون الحياة منا وتمنعون وصول الدواء لأصحاب الأمراض المستعصية ثم تتحدثون عن الحياة. خلّفتم 35 ألف طفل معاق في أفغانستان، فأكثر نظام مستبد على وجه الكرة الأرضية هو نظام الولايات المتحدة الأمريكية".ونوه رئيسي، خلال كلمته، إلى أن "هناك فرقا بين الاحتجاج والتخريب، فالاحتجاج يؤدي إلى الإصلاح والكمال بينما يتسبب التخريب بالدمار واليأس".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت أمريكا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

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