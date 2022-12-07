https://sputnikarabic.ae/20221207/روسنفط-تعلن-ارتفاع-صادرات-النفط-بنحو-5-إلى-آسيا-1070931952.html
"روسنفط" تعلن ارتفاع صادرات النفط بنحو 5% إلى آسيا
"روسنفط" تعلن ارتفاع صادرات النفط بنحو 5% إلى آسيا
كشفت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صادرات النفط إلى دول الآسيوية ورابطة الدول المستقلة المجاورة للبلاد. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T08:28+0000
2022-12-07T08:28+0000
2022-12-07T08:28+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشار التقرير الصادر عن الشركة أنه خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2022 ارتفعت مبيعات النفط إلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8% لتصل إلى 77.3 مليون طن، بما في ذلك إلى آسيا بنسبة الثلث تقريبًا إلى نحو 52.4 مليون طن.ونتيجة لذلك، زادت "روسنفط" حصة الدول الآسيوية إلى 77% من الصادرات وعوضت بالكامل عن انخفاض الصادرات إلى أوروبا من خلال الإمدادات إلى آسيا.وتابع التقرير: "لمدة 9 أشهر من عام 2022 زادت الشركة من إنتاج الهيدروكربونات وقنوات التوزيع المثلى، حيث زادت إمدادات النفط إلى آسيا بنحو الثلث وعوضت بالكامل عن انخفاض الإمدادات للمشترين الأوروبيين وزاد حجم مبيعات النفط من قبل الشركة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 3.3% لتصل إلى 86.9 مليون طن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
"روسنفط" تعلن ارتفاع صادرات النفط بنحو 5% إلى آسيا
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كشفت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صادرات النفط إلى دول الآسيوية ورابطة الدول المستقلة المجاورة للبلاد.
وأشار التقرير الصادر عن الشركة أنه خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2022 ارتفعت مبيعات النفط إلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8% لتصل إلى 77.3 مليون طن، بما في ذلك إلى آسيا بنسبة الثلث تقريبًا إلى نحو 52.4 مليون طن.
ونتيجة لذلك، زادت "روسنفط" حصة الدول الآسيوية إلى 77% من الصادرات وعوضت بالكامل عن انخفاض الصادرات إلى أوروبا من خلال الإمدادات إلى آسيا.
وتابع التقرير: "لمدة 9 أشهر من عام 2022 زادت الشركة من إنتاج الهيدروكربونات وقنوات التوزيع المثلى، حيث زادت إمدادات النفط إلى آسيا بنحو الثلث وعوضت بالكامل عن انخفاض الإمدادات للمشترين الأوروبيين وزاد حجم مبيعات النفط من قبل الشركة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 3.3% لتصل إلى 86.9 مليون طن".