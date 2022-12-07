سفير الإمارات في تل أبيب يلتقي عددا من أعضاء الكنيست لبحث العلاقات الثنائية.. صور
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب، مساء اليوم الأربعاء، الكنيست الإسرائيلي والتقى عدد من أعضائه بينهم زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلإيل سموتريش، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال سموتريش في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم في مكتبي بالكنيست بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، محمد الخاجة، في لقاء تعارف".
وأضاف "ناقشنا العلاقات الطيبة بين البلدين والإمكانيات الكبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي بيننا بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها. هكذا يبدو السلام الحقيقي".
נפגשתי היום בלשכתי בכנסת עם שגריר איחוד האמירויות בישראל, מוחמד אל-חאג'ה, לפגישת היכרות. שוחחנו על היחסים הטובים בין המדינות ועל הפוטנציאל הגדול של העמקת שיתוף הפעולה הכלכלי בינינו לטובת האזור כולו. ככה נראה שלום אמת.@AmbAlKhaja pic.twitter.com/SVWkiiR1vf— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) December 7, 2022
من جانبه، قال محمد الخاجة في تغريدة له: "التقيت اليوم بأعضاء الكنيست بتسلإيل سموتريش، ويولي مالينوفيسكي ("إسرائيل بيتنا") ويعقوب مارغي ("شاس")".
وأضاف مخاطبا مضيفيه: "شكرا لكم على الترحيب الحار والمحادثات الصادقة. سعدت بلقائكم وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع أعضاء الكنيست الموقرين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".
פגשתי היום את חברי הכנסת @bezalelsm @YuliaMalinovsky ו-@YakovMargi.— Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) December 7, 2022
תודה על קבלת הפנים החמה והשיחות הכנות. היה טוב לפגוש אתכם ואני מצפה לעבוד בסמוך לכל חברי הכנסת המכובדים ולהמשיך ולקדם את היחסים הבילטרליים. pic.twitter.com/jIHZV5geLv
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ناقش الجانبان العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتعزيز السلام والتطبيع مع دول أخرى في المنطقة".
ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.