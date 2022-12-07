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https://sputnikarabic.ae/20221207/سفير-الإمارات-في-تل-أبيب-يلتقي-عددا-من-أعضاء-الكنيست-لبحث-العلاقات-الثنائية-صور-1070963135.html
سفير الإمارات في تل أبيب يلتقي عددا من أعضاء الكنيست لبحث العلاقات الثنائية.. صور
سفير الإمارات في تل أبيب يلتقي عددا من أعضاء الكنيست لبحث العلاقات الثنائية.. صور
زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب، مساء اليوم الأربعاء، الكنيست الإسرائيلي والتقى عدد من أعضائه بينهم زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلإيل... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T21:06+0000
2022-12-07T21:06+0000
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وقال سموتريش في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم في مكتبي بالكنيست بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، محمد الخاجة، في لقاء تعارف".وأضاف "ناقشنا العلاقات الطيبة بين البلدين والإمكانيات الكبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي بيننا بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها. هكذا يبدو السلام الحقيقي".من جانبه، قال محمد الخاجة في تغريدة له: "التقيت اليوم بأعضاء الكنيست بتسلإيل سموتريش، ويولي مالينوفيسكي ("إسرائيل بيتنا") ويعقوب مارغي ("شاس")".وأضاف مخاطبا مضيفيه: "شكرا لكم على الترحيب الحار والمحادثات الصادقة. سعدت بلقائكم وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع أعضاء الكنيست الموقرين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ناقش الجانبان العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتعزيز السلام والتطبيع مع دول أخرى في المنطقة".ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

سفير الإمارات في تل أبيب يلتقي عددا من أعضاء الكنيست لبحث العلاقات الثنائية.. صور

21:06 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب، مساء اليوم الأربعاء، الكنيست الإسرائيلي والتقى عدد من أعضائه بينهم زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلإيل سموتريش، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال سموتريش في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم في مكتبي بالكنيست بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، محمد الخاجة، في لقاء تعارف".
وأضاف "ناقشنا العلاقات الطيبة بين البلدين والإمكانيات الكبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي بيننا بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها. هكذا يبدو السلام الحقيقي".
من جانبه، قال محمد الخاجة في تغريدة له: "التقيت اليوم بأعضاء الكنيست بتسلإيل سموتريش، ويولي مالينوفيسكي ("إسرائيل بيتنا") ويعقوب مارغي ("شاس")".
وأضاف مخاطبا مضيفيه: "شكرا لكم على الترحيب الحار والمحادثات الصادقة. سعدت بلقائكم وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع أعضاء الكنيست الموقرين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ناقش الجانبان العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتعزيز السلام والتطبيع مع دول أخرى في المنطقة".
ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.
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