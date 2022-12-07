https://sputnikarabic.ae/20221207/شرطة-بيرو-تعتقل-كاستيلو-بعد-قرار-البرلمان-بعزله-من-منصب-الرئيس-1070959759.html
شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس
شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس
أعلنت الشرطة في بيرو، اليوم الأربعاء، القبض على بيدرو كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد، مشيرة إليه في بيان بالرئيس السابق. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
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بوينس آيريس- سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "وفقًا لواجبنا بموجب قانون الشرطة الوطنية في بيرو، ألقى رجال الشرطة القبض على الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو".وجاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين.ولكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة البلاد.ودعا كاستيلو جموع الشعب لدعم قراراته التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز".وأشار كاستيلو إلى أن البرلمان رفض باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ وصوله للسلطة، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء.
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أخبار العالم الآن, أخبار بيرو
أخبار العالم الآن, أخبار بيرو
شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس
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أعلنت الشرطة في بيرو، اليوم الأربعاء، القبض على بيدرو كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد، مشيرة إليه في بيان بالرئيس السابق.
بوينس آيريس- سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "وفقًا لواجبنا بموجب قانون الشرطة الوطنية في بيرو، ألقى رجال الشرطة القبض على الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو".
وجاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين.
ولكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة
البلاد.
ودعا كاستيلو جموع الشعب لدعم قراراته التي ستسمح لنا بتوجيه البلاد على طريق التنمية دون أي تمييز".
وأشار كاستيلو إلى أن البرلمان رفض باستمرار المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة منذ وصوله للسلطة، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الوزراء.