https://sputnikarabic.ae/20221207/شركات-روسية-وصينية-وعربية-بمعرض-فوود-أفريكا-تبحث-عن-فتح-أسواق-لمنتجاتها-في-مصر-1070933439.html
شركات روسية وصينية وعربية بمعرض "فوود أفريكا" تبحث عن فتح أسواق لمنتجاتها في مصر
شركات روسية وصينية وعربية بمعرض "فوود أفريكا" تبحث عن فتح أسواق لمنتجاتها في مصر
تنظم القاهرة، الدورة السابعة لمعرض "فوود أفريكا" لصناعة الغذاء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة 14 دولة بأجنحة رسمية، أبرزهم السعودية والإمارات وألمانيا... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T08:57+0000
2022-12-07T08:57+0000
2022-12-07T08:57+0000
العالم
مصر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103546/27/1035462787_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_1462ff1a5e81b43d9144b5594d3da328.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وتجولت "سبوتنيك" بين أجنحة المعرض، لتشاهد عددا من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الطازجة والمعبئة، من مختلف دول العالم، مجتمعة في مكان واحد، تسمح للشخص الاطلاع على الثقافات المختلفة، وفهم العادات الغذائية للشعوب.وفي القسم الخاص بـ "صنع في روسيا"، تحدث سيرغي، صاحب شركة روسية لإنتاج المشروبات الغازية، إلى "سبوتنيك"، قائلا إن "هذه هي المشاركة الأولى له في معرض يُقام بمصر"، مستكملا "لم نواجه أي صعوبات في التقديم على هذا المعرض".وأعرب عن اعتقاده بأن القاهرة ستكون سوقا جديدا لمنتجاته، وسيكون هناك طلب متزايد عليها، مستكملا "أعتقد أن المنتجات ستنال إعجاب المصريين لما تتمتع به من جودة عالية".وتابع العارض الروسي "نود الاستثمار في مصر، لأنها شريك أمن، وستفتح العديد من قنوات التصدير لمنتجاتنا إلى أفريقيا".وأوضح أن الجزء الخاص به في المعرض، يقدم عددا من المأكولات والمشروبات الشهيرة في الأسواق الروسية، مثل مشروبات الطاقة، والمياه الغازية بنكهات مختلفة، منها الليمون والفواكة، بجانب المقرمشات.ويضم الجناح الروسي الضخم، عددا من الشركات الأخرى تعرض لحوما مجمدة وعصائر وشاي بنكهات مختلفة، فضلا عن المشاركة بطعام خاص للحيوانات الأليفة.كما لم يخلو المعرض من المشاركات المختلفة من مختلف بلدان العالم العربي، فحضرت المنتجات السورية، والأردنية، والسعودية، والإماراتية، وطالبت مديرة تطوير الأعمال بشركة "كي دي دي" الكويتية الدنماركية، لمنتجات الألبان، بضرورة تسهيل الحكومة لإجراءات التصدير والاستثمار في مصر، وفتح فرصة أمام تجربة ودراسة السوق قبل البدء يضخ المنتجات فيه.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بدء-بناء-وحدة-الكهرباء-الثانية-لمحطة-الضبعة-النووية-في-مصر-بمشاركة-روسيا-1070325390.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103546/27/1035462787_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_f90367857d4224153365e5560e55c65c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مصر, روسيا
شركات روسية وصينية وعربية بمعرض "فوود أفريكا" تبحث عن فتح أسواق لمنتجاتها في مصر
تابعنا عبر
تنظم القاهرة، الدورة السابعة لمعرض "فوود أفريكا" لصناعة الغذاء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة 14 دولة بأجنحة رسمية، أبرزهم السعودية والإمارات وألمانيا وروسيا والهند وباكستان وإيطاليا وبولندا وتركيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وتجولت "سبوتنيك" بين أجنحة المعرض، لتشاهد عددا من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الطازجة والمعبئة، من مختلف دول العالم، مجتمعة في مكان واحد، تسمح للشخص الاطلاع على الثقافات المختلفة، وفهم العادات الغذائية للشعوب.
وفي القسم الخاص بـ "صنع في روسيا"، تحدث سيرغي، صاحب شركة روسية لإنتاج المشروبات الغازية، إلى "سبوتنيك"، قائلا إن "هذه هي المشاركة الأولى له في معرض يُقام بمصر"، مستكملا "لم نواجه أي صعوبات في التقديم على هذا المعرض".
وأعرب عن اعتقاده بأن القاهرة ستكون سوقا جديدا لمنتجاته، وسيكون هناك طلب متزايد عليها، مستكملا "أعتقد أن المنتجات ستنال إعجاب المصريين لما تتمتع به من جودة عالية".
وتابع العارض الروسي "نود الاستثمار في مصر، لأنها شريك أمن، وستفتح العديد من قنوات التصدير لمنتجاتنا إلى أفريقيا".
وأوضح أن الجزء الخاص به في المعرض، يقدم عددا من المأكولات والمشروبات الشهيرة في الأسواق الروسية، مثل مشروبات الطاقة، والمياه الغازية بنكهات مختلفة، منها الليمون والفواكة، بجانب المقرمشات.
ويضم الجناح الروسي الضخم، عددا من الشركات الأخرى تعرض لحوما مجمدة وعصائر وشاي بنكهات مختلفة، فضلا عن المشاركة بطعام خاص للحيوانات الأليفة.
كما لم يخلو المعرض من المشاركات المختلفة من مختلف بلدان العالم العربي، فحضرت المنتجات السورية، والأردنية، والسعودية، والإماراتية، وطالبت مديرة تطوير الأعمال بشركة "كي دي دي" الكويتية الدنماركية، لمنتجات الألبان، بضرورة تسهيل الحكومة لإجراءات التصدير والاستثمار في مصر، وفتح فرصة أمام تجربة ودراسة السوق قبل البدء يضخ المنتجات فيه.