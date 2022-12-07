https://sputnikarabic.ae/20221207/صحيفة-عبرية-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-المقبل-يزور-واشنطن-لبث-رسائل-طمأنة-للإدارة-الأمريكية-1070947064.html

صحيفة عبرية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل يزور واشنطن لبث "رسائل طمأنة" للإدارة الأمريكية

صحيفة عبرية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل يزور واشنطن لبث "رسائل طمأنة" للإدارة الأمريكية

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، يقوم بزيارة إلى واشنطن لبث رسائل طمأنة إلى الإدارة الأمريكية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T14:00+0000

2022-12-07T14:00+0000

2022-12-07T14:00+0000

إسرائيل

بيني غانتس

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067354229_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b5e9485ba2e6a79ff6bfd7bfc45c21a2.png

وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال هرتسي هاليفي يزور الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبث رسالة طمأنة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو.وأكدت القناة العبرية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، المفترض أن يتولى مهام منصبه في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، يزور واشنطن من أجل التشديد على قوة العلاقات بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو المفترض تشكيلها، قريبا، فضلا عن التأكيد على أن التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين لن يتأثر بهوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.وجاء عنوان تقرير القناة العبرية للإشارة إلى أن هناك رسالة يقوم الجنرال هرتسي هاليفي بتوصيلها إلى واشنطن، وهي طمأنة الإدارة الأمريكية من أن أي توترات على المستوى السياسي، فإن العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانبين قوية ومستمرة.وكان وزير الدفاع بيني غانتس قد اختار هاليفي لمنصب رئاسة الأركان المقبل، قائلاً إنه "الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الغنية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من الساحات العملياتية، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، وهو ما أظهره طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر".هاليفي البالغ من العمر 54 عاما، التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات وكان من بين أبرز مناصبه قائد دورية في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة (ماتكال)، وقائد لواء المظليين خلال عملية "الرصاص المصبوب"، التي شنها الجيش على قطاع غزة أواخر 2008، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية (أمان)، وقائد القيادة الجنوبية وعُيّن عام 2021 في منصب نائب رئيس الأركان.وفي القيادة الجنوبية، روج هاليفي لسياسة السعي للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" كوسيلة لتحقيق الاستقرار الأمني​​، واستخدام القوة المعتدلة في حالات إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة باتجاه المستوطنات المحيطة بغزة.

https://sputnikarabic.ae/20220904/كان-مسؤولا-عن-حرب-غزة-20082009الجيش-الإسرائيلي-يختار-رئيسا-جديدا-للأركان-1067264714.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, بيني غانتس, أخبار العالم الآن