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https://sputnikarabic.ae/20221207/في-مسلسل-على-نيتفليكس-الأمير-هاري-يتحدث-عن-لعبة-قذرة-داخل-القصر-الملكي-البريطاني-1070945905.html
في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني
في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني
تعرض منصة "نيتفليكس" حلقات يتحدث فيها الأمير البريطاني هاري عما وصفه بـ "اللعبة القذرة"، التي تتضمن اختلاق القصص داخل العائلة الملكية البريطانية وتسريبها. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:25+0000
2022-12-07T13:25+0000
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وتظهر لقطات دعائية لسلسلة الحلقات، التي من المقرر عرض 3 منها غدا الخميس، حديث الأمير هاري وزوجته عن تجربتهما داخل العائلة الملكية، حسبما ذكرت "بي بي سي".ويقل هاري إن النساء اللواتي يتزوجن أفرادا داخل العائلة الملكية البريطانية يواجهن معاناة وآلام، بحسب "بي بي سي"ن التي أوضحت أنه يشير إلى زوجته ميغان، ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.كما يتحدث هاري، عن الكراهية والعنصرية في إشارة إلى تجربته هو وزوجته داخل العائلة الملكية.ومن المقرر أن يتم عرض 3 أجزاء غدا الخميس، بينما يتم عرض 3 أجزاء أخرى في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتتحدث عن دوق ودوقة ساسكس.ولفت التقرير إلى أن التعليقات العنيفة التي تم عرضها في اللقطات الترويجية تكشف عدم وجود رغبة في التصالح مع العائلة الملكية، مشيرا إلى أن هناك حديث عن حرب ضد ميغان لصالح آخرين.يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان، لم يعودا "أعضاء فاعلين" في العائلة الملكية البريطانية، كما أنه لا يتم السماح لهم بأن يظهروا على "الشرفة الملكية" خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة.
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا

في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني

13:25 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / KIRSTY O'CONNORالأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يلقيان نظرة على إشادة الأزهار في جولة طويلة في قلعة وندسور في 10 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يلقيان نظرة على إشادة الأزهار في جولة طويلة في قلعة وندسور في 10 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / KIRSTY O'CONNOR
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تعرض منصة "نيتفليكس" حلقات يتحدث فيها الأمير البريطاني هاري عما وصفه بـ "اللعبة القذرة"، التي تتضمن اختلاق القصص داخل العائلة الملكية البريطانية وتسريبها.
وتظهر لقطات دعائية لسلسلة الحلقات، التي من المقرر عرض 3 منها غدا الخميس، حديث الأمير هاري وزوجته عن تجربتهما داخل العائلة الملكية، حسبما ذكرت "بي بي سي".
ويقل هاري إن النساء اللواتي يتزوجن أفرادا داخل العائلة الملكية البريطانية يواجهن معاناة وآلام، بحسب "بي بي سي"ن التي أوضحت أنه يشير إلى زوجته ميغان، ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.
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كما يتحدث هاري، عن الكراهية والعنصرية في إشارة إلى تجربته هو وزوجته داخل العائلة الملكية.
ومن المقرر أن يتم عرض 3 أجزاء غدا الخميس، بينما يتم عرض 3 أجزاء أخرى في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتتحدث عن دوق ودوقة ساسكس.
نجل ولي عهد بريطانيا الأمير هاري مع خطيبته الأمريكية ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
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ولفت التقرير إلى أن التعليقات العنيفة التي تم عرضها في اللقطات الترويجية تكشف عدم وجود رغبة في التصالح مع العائلة الملكية، مشيرا إلى أن هناك حديث عن حرب ضد ميغان لصالح آخرين.
يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان، لم يعودا "أعضاء فاعلين" في العائلة الملكية البريطانية، كما أنه لا يتم السماح لهم بأن يظهروا على "الشرفة الملكية" خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة.
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