https://sputnikarabic.ae/20221207/في-مسلسل-على-نيتفليكس-الأمير-هاري-يتحدث-عن-لعبة-قذرة-داخل-القصر-الملكي-البريطاني-1070945905.html
في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني
في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني
تعرض منصة "نيتفليكس" حلقات يتحدث فيها الأمير البريطاني هاري عما وصفه بـ "اللعبة القذرة"، التي تتضمن اختلاق القصص داخل العائلة الملكية البريطانية وتسريبها. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:25+0000
2022-12-07T13:25+0000
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وتظهر لقطات دعائية لسلسلة الحلقات، التي من المقرر عرض 3 منها غدا الخميس، حديث الأمير هاري وزوجته عن تجربتهما داخل العائلة الملكية، حسبما ذكرت "بي بي سي".ويقل هاري إن النساء اللواتي يتزوجن أفرادا داخل العائلة الملكية البريطانية يواجهن معاناة وآلام، بحسب "بي بي سي"ن التي أوضحت أنه يشير إلى زوجته ميغان، ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.كما يتحدث هاري، عن الكراهية والعنصرية في إشارة إلى تجربته هو وزوجته داخل العائلة الملكية.ومن المقرر أن يتم عرض 3 أجزاء غدا الخميس، بينما يتم عرض 3 أجزاء أخرى في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتتحدث عن دوق ودوقة ساسكس.ولفت التقرير إلى أن التعليقات العنيفة التي تم عرضها في اللقطات الترويجية تكشف عدم وجود رغبة في التصالح مع العائلة الملكية، مشيرا إلى أن هناك حديث عن حرب ضد ميغان لصالح آخرين.يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان، لم يعودا "أعضاء فاعلين" في العائلة الملكية البريطانية، كما أنه لا يتم السماح لهم بأن يظهروا على "الشرفة الملكية" خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يعودان-إلى-بريطانيا-في-سبتمبر-1066424331.html
https://sputnikarabic.ae/20220716/مؤلف-كتاب-جديد-عن-أسرار-العائلة-المالكة-يحذر-ميغان-ماركل-لا-تتوقعي-إسكاتي-1065158711.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
في مسلسل على "نيتفليكس"... الأمير هاري يتحدث عن "لعبة قذرة" داخل القصر الملكي البريطاني
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تعرض منصة "نيتفليكس" حلقات يتحدث فيها الأمير البريطاني هاري عما وصفه بـ "اللعبة القذرة"، التي تتضمن اختلاق القصص داخل العائلة الملكية البريطانية وتسريبها.
وتظهر لقطات دعائية لسلسلة الحلقات، التي من المقرر عرض 3 منها غدا الخميس، حديث الأمير هاري وزوجته عن تجربتهما داخل العائلة الملكية، حسبما ذكرت
"بي بي سي".
ويقل هاري إن النساء اللواتي يتزوجن أفرادا داخل العائلة
الملكية البريطانية يواجهن معاناة وآلام، بحسب "بي بي سي"ن التي أوضحت أنه يشير إلى زوجته ميغان، ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.
كما يتحدث هاري
، عن الكراهية والعنصرية في إشارة إلى تجربته هو وزوجته داخل العائلة الملكية.
ومن المقرر أن يتم عرض 3 أجزاء غدا الخميس، بينما يتم عرض 3 أجزاء أخرى في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتتحدث عن دوق ودوقة ساسكس.
ولفت التقرير إلى أن التعليقات العنيفة التي تم عرضها في اللقطات الترويجية تكشف عدم وجود رغبة في التصالح مع العائلة الملكية
، مشيرا إلى أن هناك حديث عن حرب ضد ميغان لصالح آخرين.
يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان، لم يعودا "أعضاء فاعلين" في العائلة الملكية البريطانية، كما أنه لا يتم السماح لهم بأن يظهروا على "الشرفة الملكية" خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة.