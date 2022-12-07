عربي
https://sputnikarabic.ae/20221207/قائد-الجيش-الإيراني-إسرائيل-ستزول-بلا-شك-وإذا-كانت-متعجلة-لحتفها-فلتهاجم-إيران-1070930205.html
قائد الجيش الإيراني: إسرائيل ستزول بلا شك وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا
قائد الجيش الإيراني: إسرائيل ستزول بلا شك وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا
أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك"، مشددا على أنه "إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران". 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T06:38+0000
2022-12-07T06:38+0000
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047847108_0:126:2399:1475_1920x0_80_0_0_54252a96fc7eedf92e8dc056e81fc1a6.jpg
وقال اللواء موسوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قوته عبر الهذيان".وأضاف: أن "ممارسات الكيان الصهيوني أشبه بالترنم في الظلام لتبرير أو مواجهة خوفه"، متابعا: "لو أراد التعجيل بالانتحار خشية الموت فلن نمنعه من ذلك".وكانت السلطات الإيرانية، نفذت أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت، في حزيران (يونيو) من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/ أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إسرائيل-تتهم-إيران-بتنفيذ-16-هجوما-على-سفن-أجنبية-في-الخليج-والبحر-الأحمر-خلال-السنوات-الـ-5-1070796231.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047847108_133:0:2266:1600_1920x0_80_0_0_a9a8c51e23682f823a8c6875cedabb1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قائد الجيش الإيراني: إسرائيل ستزول بلا شك وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا

06:38 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
تابعنا عبرTelegram
أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك"، مشددا على أنه "إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران".
وقال اللواء موسوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قوته عبر الهذيان".
وأضاف: أن "ممارسات الكيان الصهيوني أشبه بالترنم في الظلام لتبرير أو مواجهة خوفه"، متابعا: "لو أراد التعجيل بالانتحار خشية الموت فلن نمنعه من ذلك".
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إسرائيل تتهم إيران بتنفيذ 16 هجوما على سفن أجنبية في الخليج والبحر الأحمر خلال السنوات الـ 5 الأخيرة
3 ديسمبر, 11:46 GMT
وكانت السلطات الإيرانية، نفذت أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".
ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت، في حزيران (يونيو) من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".
وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".
وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/ أيار الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:28 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала