https://sputnikarabic.ae/20221207/قانون-تفويض-الدفاع-الوطني-الأمريكي-الجديد-يتطلب-خططا-لتقليل-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-1070929848.html

قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الجديد يتطلب خططا لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الجديد يتطلب خططا لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

يتطلب قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الجديد (NDAA) للسنة المالية 2023، الذي وافقت عليه لجنتا القوات المسلحة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، من... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T06:18+0000

2022-12-07T06:18+0000

2022-12-07T06:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة: "من شعور الكونغرس أن - (1) الاعتماد على الطاقة الروسية يشكل تحديا حاسما لأنشطة الأمن القومي في مجال مسؤولية القيادة الأوروبية للولايات المتحدة؛ و(2) من أجل الحد من ضعف المنشآت العسكرية للولايات المتحدة أمام الاضطرابات الناجمة عن الاعتماد على الطاقة الروسية، ينبغي لوزارة الدفاع وضع وتنفيذ خطط للحد من الاعتماد على الطاقة الروسية لجميع قواعد العمليات الرئيسية في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية للولايات المتحدة".كما وافقت قيادة اللجنة على قانون يستبعد مسؤولي الحكومة الروسية من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية الأخرى.وقالت الوثيقة "(أ) بيان السياسة - تتمثل سياسة الولايات المتحدة في السعي إلى استبعاد المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، إلى أقصى حد ممكن عمليا، من المشاركة في الاجتماعات والإجراءات والأنشطة الأخرى للمنظمات التالية: (1) مجموعة العشرين؛ (2) بنك التسويات الدولية؛ (3) لجنة بازل للمعايير المصرفية؛ (4) مجلس الاستقرار المالي؛ (5) الرابطة الدولية لمشرفي التأمين؛ (6) المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية".

https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-أي-توسع-إضافي-لحلف-الناتو-الإضافي-سيقابل-برد-من-روسيا--1070929146.html

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