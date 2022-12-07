https://sputnikarabic.ae/20221207/قتيلان-وأكثر-من-20-مصابا-في-مواجهات-بين-الأمن-العراقي-ومتظاهرين-جنوبي-البلاد-1070954878.html
قتيلان وأكثر من 20 مصابا في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين جنوبي البلاد
قتيلان وأكثر من 20 مصابا في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين جنوبي البلاد
قالت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء، إن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على حكم بسجن أحد الناشطين جنوبي البلاد. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:31+0000
2022-12-07T17:31+0000
2022-12-07T17:31+0000
العراق
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وأفادت شبكة "رووداو" العراقية نقلا عن مصادر طبية إن "متظاهرين قتلا بالرصاص وأصيب 21 بجروح في صدامات مع قوات الأمن في الناصرية"، مركز محافظة ذي قار.وأضافت أن الضحايا سقطوا خلال مواجهات، بعد احتجاجات ضد قرار بسجن الناشط حيدر الزيدي ثلاث سنوات بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة".فيما وصف المتحدث باسم محافظة ذي قار أبو الحسن البدري بعض التظاهرات بأنها "تخريبية ومدفوعة الثمن"، مشيداً بمن سماهم الناشطين والمتظاهرين الحقيقيين الذين قضوا على "أي مؤامرة لإحراق المحافظة".وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر شوارع المدينة وقد بدت كساحة حرب وسط إطلاق كثيف للنيران.وكانت محكمة في بغداد قد حكمت بالسجن 3 سنوات على الزبيدي (20 عاما) بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي. ولا يزال بإمكان الزيدي استئناف الحكم.ونشر الزبيدي في يناير/كانون الثاني الماضي تغريدة حذفها لاحقا، تنتقد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل منذ عامين مع رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد، بحسب "العربية نت".ونفى الزبيدي أن يكون هو من نشر التغريدة، وقال والده إن حساب ابنه تعرض للقرصنة آنذاك.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
قتيلان وأكثر من 20 مصابا في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين جنوبي البلاد
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قالت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء، إن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على حكم بسجن أحد الناشطين جنوبي البلاد.
وأفادت شبكة
"رووداو" العراقية نقلا عن مصادر طبية إن "متظاهرين قتلا بالرصاص وأصيب 21 بجروح في صدامات مع قوات الأمن في الناصرية"، مركز محافظة ذي قار.
وأضافت أن الضحايا سقطوا خلال مواجهات، بعد احتجاجات ضد قرار بسجن الناشط حيدر الزيدي ثلاث سنوات بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة".
فيما وصف المتحدث باسم محافظة ذي قار أبو الحسن البدري بعض التظاهرات بأنها "تخريبية ومدفوعة الثمن"، مشيداً بمن سماهم الناشطين والمتظاهرين الحقيقيين الذين قضوا على "أي مؤامرة لإحراق المحافظة".
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر شوارع المدينة وقد بدت كساحة حرب وسط إطلاق كثيف للنيران.
وكانت محكمة في بغداد قد حكمت بالسجن 3 سنوات على الزبيدي (20 عاما) بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي. ولا يزال بإمكان الزيدي استئناف الحكم.
ونشر الزبيدي
في يناير/كانون الثاني الماضي تغريدة حذفها لاحقا، تنتقد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل منذ عامين مع رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد، بحسب "العربية نت".
ونفى الزبيدي أن يكون هو من نشر التغريدة، وقال والده إن حساب ابنه تعرض للقرصنة آنذاك.