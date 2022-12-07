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قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قوات الجيش الأوكراني لا تتوقف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة في أوروبا، في الوقت الذي يتحدث فيه ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T12:27+0000
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للحصول على معلومات حول المكان الذي تسقط وتنفجر فيه القذائف غالبًا على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النويية وإلى أي مدى سينتشر التلوث الإشعاعي في حالة وقوع حادث - شاهد إنفوغراف أعده فريق عمل "سبوتنيك".
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية

12:27 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 07.12.2022)
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قوات الجيش الأوكراني لا تتوقف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة في أوروبا، في الوقت الذي يتحدث فيه ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار عن الحاجة إلى إنشاء منطقة آمنة حول هذه المنشأة.
للحصول على معلومات حول المكان الذي تسقط وتنفجر فيه القذائف غالبًا على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النويية وإلى أي مدى سينتشر التلوث الإشعاعي في حالة وقوع حادث - شاهد إنفوغراف أعده فريق عمل "سبوتنيك".
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية - سبوتنيك عربي
قصف محطة زابوروجيه الطاقة النووية - سبوتنيك عربي
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