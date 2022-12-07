https://sputnikarabic.ae/20221207/قصف-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1070943948.html
قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قوات الجيش الأوكراني لا تتوقف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة في أوروبا، في الوقت الذي يتحدث فيه ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T12:27+0000
2022-12-07T12:27+0000
2022-12-07T12:37+0000
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للحصول على معلومات حول المكان الذي تسقط وتنفجر فيه القذائف غالبًا على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النويية وإلى أي مدى سينتشر التلوث الإشعاعي في حالة وقوع حادث - شاهد إنفوغراف أعده فريق عمل "سبوتنيك".
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
12:27 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
قوات الجيش الأوكراني لا تتوقف عن قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة في أوروبا، في الوقت الذي يتحدث فيه ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار عن الحاجة إلى إنشاء منطقة آمنة حول هذه المنشأة.
للحصول على معلومات حول المكان الذي تسقط وتنفجر فيه القذائف غالبًا على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النويية وإلى أي مدى سينتشر التلوث الإشعاعي في حالة وقوع حادث - شاهد إنفوغراف
أعده فريق عمل "سبوتنيك".