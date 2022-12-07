https://sputnikarabic.ae/20221207/قمة-صينية-خليجية-بمبادرة-سعودية-1070949791.html
قمة صينية خليجية بمبادرة سعودية
قمة صينية خليجية بمبادرة سعودية
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": مرتزق بريطاني يتحدث عن تجربته في أوكرانيا؛ الرئيس الصيني في زيارة تاريخية للسعودية؛ محكمة أمريكية ترفض قبول رفع دعوى ضد ولي... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:02+0000
2022-12-07T15:02+0000
2022-12-07T15:02+0000
راديو
بلا قيود
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قمة صينية خليجية بمبادرة سعودية
قمة صينية خليجية بمبادرة سعودية
تشهد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (حوالي 29.25 مليار دولار).حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، علي بوخمسين، لـ"بلا قيود": فوز تاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطرتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، بعد فوزه على المنتخب الإسباني في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 مقابل صفر.وتعليقا على هذه النتيجة، قال الناقد الرياضي عبد العظيم راغب، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
قمة صينية خليجية بمبادرة سعودية
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نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": مرتزق بريطاني يتحدث عن تجربته في أوكرانيا؛ الرئيس الصيني في زيارة تاريخية للسعودية؛ محكمة أمريكية ترفض قبول رفع دعوى ضد ولي العهد السعودي؛ قناة "الجزيرة" ترفع دعوى قضائية تتهم فيها قتل القوات الإسرائيلية للصحفية شيرين أبوعاقلة؛ المنتخب المغربي يحقق فوزا تاريخيا في مونديال قطر.
تشهد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (حوالي 29.25 مليار دولار).
حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، علي بوخمسين، لـ"بلا قيود":
"المملكة دولة حرة ومستقلة في رأيها وقراراتها، ولها الحق في اختيار حلفائها وعلاقاتها مع بقية الدول بما يتناسب مع مصالحها وتطلعاتها، وهذه الزيارة تثبت أننا في عالم متعدد الأقطاب، والعلاقات الصينية السعودية علاقات متينة وخاصة في المجال الاقتصادي، ولا أعتقد ذلك يزعج الولايات المتحدة فهي صرحت بأنها لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين".
فوز تاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر
تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، بعد فوزه على المنتخب الإسباني في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 مقابل صفر.
وتعليقا على هذه النتيجة، قال الناقد الرياضي عبد العظيم راغب، لـ"بلا قيود":
"مبارك للمغرب والعرب كلهم هذا الفوز التاريخي، لأنه أول منتخب عربي ورابع منتخب أفريقي، يصل إلى الدور ربع النهائي في تاريخ المونديال، وهذا لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة كتيبة من اللاعبين تميز الأداء بالعقلانية، وأعطوا درسا في الواقعية الكروية، حيث اعتمد المنتخب المغربي على حماية مناطقه الخلفية، كما لاحظنا تفاهما كبير بين الحارس والمنظومة الدفاعية وخط الوسط، كما أن الركراكي مدرب منتخب المغرب اعتمد على سرعة لاعبيه في الهجوم، ثم تراجعهم إلى الدفاع ومنع الإسبان من اختراق العمق أو الاقتراب من المرمى، بالرغم من قدرتهم على الاستحواذ على الكرة، وهم معروفون بهذه القدرة بين جميع المنتخبات".
التفاصيل في الملف الصوتي...