https://sputnikarabic.ae/20221207/كازاخستان-والولايات-المتحدة-تسعيان-لتكثيف-الحوار-السياسي-بينهما-1070948202.html
كازاخستان والولايات المتحدة تسعيان لتكثيف الحوار السياسي بينهما
كازاخستان والولايات المتحدة تسعيان لتكثيف الحوار السياسي بينهما
قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن النائب الأول لوزير الخارجية، خيرت عمروف، عقد عددا من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن حيث... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:23+0000
2022-12-07T14:23+0000
2022-12-07T14:23+0000
كازاخستان
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وفي وقت سابق من الأسبوع، زار وفد كازاخستاني برئاسة عمروف الولايات المتحدة لحضور الاجتماع السنوي لحوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكازاخستان.وأجرى الدبلوماسي الكازاخستاني محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو ومساعد وزيرة الخارجية للأمن الدولي ومنع الانتشار، إليوت كانغ، ومساعد وزير الطاقة للشؤون الدولية أندرو لايت، وناقش المسؤولون من الجانبين "أمن الطاقة العالمي والاستقرار في تطوير الطاقة النووية ومنع انتشار السلاح النووي".واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في تلك المجالات وشددا على أهمية تنسيق الجهود في إطار المنظمات الدولية.يذكر أنه تم إطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين البلدين في عام 2018 خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني آنذاك نور سلطان نزارباييف إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، عقد المسؤولون في البلدين عددا من الاجتماعات الدورية لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ودفع المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان, الولايات المتحدة الأمريكية
كازاخستان, الولايات المتحدة الأمريكية
كازاخستان والولايات المتحدة تسعيان لتكثيف الحوار السياسي بينهما
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قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن النائب الأول لوزير الخارجية، خيرت عمروف، عقد عددا من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن حيث اتفق البلدان على تكثيف الحوار السياسي بينهما.
سبوتنيك. وفي وقت سابق من الأسبوع، زار وفد كازاخستاني برئاسة عمروف الولايات المتحدة لحضور الاجتماع السنوي لحوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكازاخستان.
وأفاد البيان الوزاري بأن "الاجتماعات التي عقدت خلال زيارة عمروف مع قيادة وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي أكدت النية المشتركة لتكثيف الحوار السياسي بين البلدين".
وأجرى الدبلوماسي الكازاخستاني محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو ومساعد وزيرة الخارجية للأمن الدولي ومنع الانتشار، إليوت كانغ، ومساعد وزير الطاقة للشؤون الدولية أندرو لايت، وناقش المسؤولون من الجانبين "أمن الطاقة العالمي والاستقرار في تطوير الطاقة النووية ومنع انتشار السلاح النووي".
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في تلك المجالات وشددا على أهمية تنسيق الجهود في إطار المنظمات الدولية.
يذكر أنه تم إطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين البلدين في عام 2018 خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني
آنذاك نور سلطان نزارباييف إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، عقد المسؤولون في البلدين عددا من الاجتماعات الدورية لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ودفع المشاريع ذات الاهتمام المشترك.