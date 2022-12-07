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https://sputnikarabic.ae/20221207/كوليبا-حلفاؤنا-أكثر-استعدادا-لتزويدنا-بالسلاح-بدلا-من-دعم-عضويتنا-في-الناتو-1070930850.html
كوليبا: حلفاؤنا أكثر استعدادا لتزويدنا بالسلاح بدلا من دعم عضويتنا في الناتو
كوليبا: حلفاؤنا أكثر استعدادا لتزويدنا بالسلاح بدلا من دعم عضويتنا في الناتو
اشتكى وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، من أن بعض حلفاء كييف أكثر استعدادًا لتزويد كييف بالأسلحة بدلاً من دعم رغبة البلاد في الانضمام إلى "الناتو". 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T07:10+0000
2022-12-07T07:10+0000
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وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "بعض أصدقاء أوكرانيا المقربين يخشون الرد بشكل إيجابي على طلب أوكرانيا للحصول على عضوية الناتو أكثر من خوفهم من تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة". وأشار الوزير إلى أنه "لا تزال هناك العديد من الحواجز النفسية التي نحتاج إلى التغلب عليها ومن بينها فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منقسمة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن حلف شمال الأطلسي انقسم بشأن احتمال دخول أوكرانيا إلى الحلف، ويحاول ممثلو بعض الدول حتى عدم التطرق إلى هذا الموضوع، بما في ذلك عدم الرغبة في إثارة غضب روسيا.
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كوليبا: حلفاؤنا أكثر استعدادا لتزويدنا بالسلاح بدلا من دعم عضويتنا في الناتو

07:10 GMT 07.12.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
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اشتكى وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، من أن بعض حلفاء كييف أكثر استعدادًا لتزويد كييف بالأسلحة بدلاً من دعم رغبة البلاد في الانضمام إلى "الناتو".
وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "بعض أصدقاء أوكرانيا المقربين يخشون الرد بشكل إيجابي على طلب أوكرانيا للحصول على عضوية الناتو أكثر من خوفهم من تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة".
وأشار الوزير إلى أنه "لا تزال هناك العديد من الحواجز النفسية التي نحتاج إلى التغلب عليها ومن بينها فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منقسمة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن حلف شمال الأطلسي انقسم بشأن احتمال دخول أوكرانيا إلى الحلف، ويحاول ممثلو بعض الدول حتى عدم التطرق إلى هذا الموضوع، بما في ذلك عدم الرغبة في إثارة غضب روسيا.
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