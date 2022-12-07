https://sputnikarabic.ae/20221207/لابيد-يعقد-اجتماعا-طارئا-الخميس-بعد-تزايد-الإصابات-بكورونا-في-إسرائيل-1070952221.html
لابيد يعقد اجتماعا طارئا الخميس بعد تزايد الإصابات بكورونا في إسرائيل
لابيد يعقد اجتماعا طارئا الخميس بعد تزايد الإصابات بكورونا في إسرائيل
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، غدا الخميس اجتماعا طارئا على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T16:14+0000
2022-12-07T16:14+0000
2022-12-07T16:14+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقالت القناة (13) في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء: "على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، وخاصة السلالة الشديدة، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد مناقشة خاصة حول الموضوع غدا (الخميس). في غضون ذلك تخشى وزارة الصحة حدوث موجة تفشي مشتركة من كورونا والإنفلونزا".وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الصيف الماضي حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة تفشٍ محتملة من الأمراض الناجمة عن كورونا والإنفلونزا، ودعت بذلك من هم في الخامسة والستين من العمر وكذا المصابين بأمراض مزمنة إلى التطعيم.حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 300000 من السكان الإسرائيليين بلقاح كورونا المناسب لمتغير "Omicron" ، والذي قد يبطئ من معدل زيادة معدلات الإصابات.والأحد الماضي، تم تسجيل 778 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في إسرائيل من أصل 4050 اختبار تم إجراؤه، ما يعني ان معدل الإصابات 19.2%.وتوصف حالة 134 مريضاً بكورونا بأنها خطيرة، من بينهم 37 على أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 11886، بحسب صحيفة "معاريف".
https://sputnikarabic.ae/20221018/علماء-أمريكيون-يطورون-سلالة-من-كورونا-أشد-فتكا-داخل-المختبر-وخبراء-يحذرون-مناللعب-بالنار-1069181603.html
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إسرائيل, فيروس كورونا
لابيد يعقد اجتماعا طارئا الخميس بعد تزايد الإصابات بكورونا في إسرائيل
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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، غدا الخميس اجتماعا طارئا على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.
وقالت القناة
(13) في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء: "على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، وخاصة السلالة الشديدة، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد مناقشة خاصة حول الموضوع غدا (الخميس). في غضون ذلك تخشى وزارة الصحة حدوث موجة تفشي مشتركة من كورونا والإنفلونزا".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الصيف الماضي حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة تفشٍ محتملة من الأمراض الناجمة عن كورونا
والإنفلونزا، ودعت بذلك من هم في الخامسة والستين من العمر وكذا المصابين بأمراض مزمنة إلى التطعيم.
حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 300000 من السكان الإسرائيليين بلقاح كورونا المناسب لمتغير "Omicron" ، والذي قد يبطئ من معدل زيادة معدلات الإصابات.
والأحد الماضي، تم تسجيل 778 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في إسرائيل من أصل 4050 اختبار تم إجراؤه، ما يعني ان معدل الإصابات 19.2%.
وتوصف حالة 134 مريضاً بكورونا بأنها خطيرة، من بينهم 37 على أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 11886، بحسب صحيفة
"معاريف".