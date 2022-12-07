https://sputnikarabic.ae/20221207/لافروف-المبادرات-لإنشاء-محكمة-ضد-روسيا-بأوكرانيا-أو-بشأن-التعويضات-مسألة-غير-مشروعة-1070943231.html

لافروف: المبادرات لإنشاء محكمة ضد روسيا بأوكرانيا أو بشأن التعويضات مسألة غير مشروعة

لافروف: المبادرات لإنشاء محكمة ضد روسيا بأوكرانيا أو بشأن التعويضات مسألة غير مشروعة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن المبادرات لإنشاء محكمة دولية ضد روسيا بسبب الملف الأوكراني، أو بشأن التعويضات، هي مسألة غير مشروعة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T12:26+0000

2022-12-07T12:26+0000

2022-12-07T12:26+0000

روسيا

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وقال لافروف، خلال منتدى" قراءات بريماكوف": "عندما روج الغرب لقرار بشأن التعويضات قبل شهر، استخدم حججًا مثيرة للغاية في عمله مع الدول النامية، وفي هذا السياق، يتم استخدام الأمم المتحدة في عملية تضليل".وحسب قوله، يحاولون الآن من خلال الأمم المتحدة فعل الشيء نفسه بفكرة جديدة لإنشاء محكمة دولية.وتابع بالقول إن "قراراً من هذا النوع لا يملك الأهلية القانونية، فهو لاغ وباطل من هذه الناحية، ولن يتم فرضه لا على روسيا أو على أي دولة أخرى، وهو ببساطة يشوه سمعة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومهامها".كما شدد على أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن قرار إنشاء محكمة لمحاكمة روسيا، أو لفرض تعويضات على حساب الأصول الروسية المملوكة للشعب الروسي، لا يمكن أن يتخذها إلا مجلس الأمن، خاتماً بأن "الجمعية العامة غير مخولة باتخاذ أي من هذه القرارات، ولا يدخل ذلك ضمن اختصاصها".وكانت فرنسا بدأت قبل نحو أسبوع، العمل مع شركائها الأوروبيين والأوكرانيين على إنشاء محكمة خاصة، للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بينما رأى ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في إنشاء المحكمة محاولة لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية.

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