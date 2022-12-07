https://sputnikarabic.ae/20221207/ماسك-يطرد-مستشار-في-تويتر-بسبب-دوره-في-قمع-المعلومات-عن-نجل-بايدن--1070928449.html

ماسك يطرد مستشار في تويتر بسبب دوره في قمع المعلومات عن نجل بايدن

ماسك يطرد مستشار في تويتر بسبب دوره في قمع المعلومات عن نجل بايدن

قال إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، الثلاثاء، إنه أقال نائب المستشار العام لتويتر بسبب مخاوف بشأن دوره في قمع المعلومات في ظل الإدارة السابقة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T01:10+0000

2022-12-07T01:10+0000

2022-12-07T01:10+0000

جو بايدن

تويتر

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في تغريدة: "في ضوء المخاوف بشأن دور [جيمس] بيكر المحتمل في قمع المعلومات المهمة للحوار العام، تم استبعاده من تويتر اليوم".وزعمت الملفات المنشورة أن الإدارة السابقة لتويتر اتخذت خطوات غير عادية لقمع التقارير المتعلقة بجهاز الكمبيوتر المحمول لهنتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.ووفقا لملفات تويتر التي نشرها تيبي، لعب [نائب المستشار العام لتويتر] جيمس بيكر دورا في النقاش حول ما إذا كانت قصة الكمبيوتر المحمول تندرج تحت سياسة "المواد المخترقة" لتويتر.ونقلت الوثائق التي نشرها تيبي عن بيكر قوله في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: "أؤيد الاستنتاج بأننا بحاجة إلى مزيد من الحقائق لتقييم ما إذا كانت المواد قد تم اختراقها". ومع ذلك، في هذه المرحلة، من المعقول بالنسبة لنا أن نفترض أنهم ربما كانوا كذلك وأن الحذر له ما يبرره.وكان الصحفي الأمريكي، مات تايبي، كشف مؤخرا عبر "تويتر" بالتنسيق مع ماسك عن وثائق داخلية توضح جهود تويتر "غير عادية" من أجل حجب التقرير الصحفي الذي يتناول محتويات حاسوب نجل جو بايدن، ويتضمن معلومات بشأن تعاملاته التجارية الخارجية، والصور التي يبدو أنها تصور تعاطي المخدرات والنشاط الجنسي.وتابع إيلون ماسك في حديثه الذي أجراه عبر اتصال القمر الصناعي "ستار لينك" من طائرته الخاصة: "من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من التحكم في المعلومات وقمعها، بما في ذلك الأشياء التي أثرت على الانتخابات".وأصبح هانتر بايدن موضوع تدقيق وطني في عام 2019 قبل الانتخابات الرئاسية، عندما كثّف الجمهوريون انتقاداتهم لفترة عضويته في مجلس إدارة شركة غاز طبيعي أوكرانية تسمى "بوريزما" قبل 5 سنوات، وكانت تدفع له راتبا شهريا قدره 50 ألف دولار، في نفس الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس، ومكلفا بإدارة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في أوكرانيا، بحسب مجلة "تايم".وولّد هذا الكشف شبكة من نظريات المؤامرة، التي تزعم أن أنشطة هانتر بايدن عرّضت والده للخطر، وكانت المزاعم جزءا من محاولة لتشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن تحقيقا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لم يجد أي دليل على ارتكاب بايدن الأكبر مخالفة في هذه المسألة وقتما كان نائبا للرئيس أوباما.ومع مرور الوقت، تم الكشف عن المزيد من المعلومات حول أنشطة هانتر بايدن، ووصل انشغال الحزب الجمهوري بنجل الرئيس الأمريكي إلى آفاق جديدة في خريف عام 2020، عندما صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جهاز حاسوب محمول تركه في ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير، والذي تم تسريب نسخة من قرصه الصلب إلى صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية المحافظة من قبل حملة ترامب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية 2020.وأكد المسؤولون الفيدراليون أن هانتر بايدن هو محور تحقيق مستمر يجري خارج مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير، بشأن قيامه بانتهاكات ضريبية مزعومة.واتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هانتر في الشركة.وفي 2019، قال هانتر بايدن عبر محاميه إنه سيستقيل من مجلس إدارة الشركة الصينية التي كانت موضع انتقاد ترامب وحلفائه، وقال كذلك إنه لن يعمل مع أي شركة أجنبية إذا ما انتُخب والده رئيسا في 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221202/ماسك-يتعهد-بكشف-حقيقة-حجب-تويتر-معلومات-عن-فساد-نجل-بايدن-الليلة-1070787262.html

https://sputnikarabic.ae/20221204/ماسك-حظر-تويتر-لتقرير-يتهم-نجل-بايدن-بالفساد-يحدد-معنى-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-2020--1070822507.html

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جو بايدن, تويتر