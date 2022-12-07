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https://sputnikarabic.ae/20221207/ما-هي-الملفات-التي-يبحثها-رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-خلال-زيارته-لكوريا-الشمالية-1070947194.html
ما هي الملفات التي يبحثها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية؟
ما هي الملفات التي يبحثها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية؟
يستعد رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة كوريا الجنوبية يبحث خلالها الملف النووي لكوريا الشمالية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:03+0000
2022-12-07T14:03+0000
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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن تستمر الزيارة لـ 4 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها غروسي بكبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعلى رأسهم وزير الخارجية بارك جين.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاءات ستبحث أيضا خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة بمواد مشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى مياه المحيط وهي الخطة التي تثير مخاوف سيئول.
https://sputnikarabic.ae/20220803/اليابان-تبدأ-بناء-منشآت-لتصريف-المياه-الملوثة-من-محطة-فوكوشيما-النووية-1065960033.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

ما هي الملفات التي يبحثها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية؟

14:03 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / Philip Fongمحطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان أبريل 2021
محطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
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يستعد رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة كوريا الجنوبية يبحث خلالها الملف النووي لكوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن تستمر الزيارة لـ 4 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
محطة فوكوشيما النووية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية
3 أغسطس, 16:59 GMT
ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها غروسي بكبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعلى رأسهم وزير الخارجية بارك جين.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاءات ستبحث أيضا خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة بمواد مشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى مياه المحيط وهي الخطة التي تثير مخاوف سيئول.
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