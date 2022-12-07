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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/متحدث-العلاقات-الخارجية-بالشيوخ-الأمريكي-تعتبر-التدابير-الروسية-في-أوكرانيا-إبادة-جماعية-1070956846.html
متحدث: "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكي تعتبر التدابير الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"
متحدث: "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكي تعتبر التدابير الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"
قال خوان باتشون، مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة وافقت على قرار رمزي بتصنيف التدابير الروسية في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T18:53+0000
2022-12-07T19:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف باتشون لـ"سبوتنيك"، لدى سؤاله حول ما إذا كان مشروع القرار قد خرج من اللجنة: "لقد تم الأمر".وتنفذ القوات الروسية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة بهدف نزع السلاح والنازية في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". بالإضافة إلى تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.وصرح بوتين، اليوم الأربعاء، بأن عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم بهدف تبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية.وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "على وجه الخصوص، نرى أن عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة، ولتبرير الهيمنة الغربية السياسية والمالية والاقتصادية والأيديولوجية".وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل الكفاح من أجل مصالحها الوطنية، وأنها ستفعل ذلك بالوسائل المختلفة، السلمية أولا، وإن لم تفلح فبكل الوسائل المتاحة.وأضاف الرئيس الروسي أن النظام الأوكراني ينفذ إعدامات بالجملة وعلنية، لأولئك الذين يحاولون ترك مواقعهم القتالية، مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه الممارسات في روسيا.وتابع بوتين: "كما تعلمون، فإن من يتركون مواقعهم القتالية في أوكرانيا، يتم إعدامهم بالرصاص فورا وعلنا، علاوة على ذلك، فهم ينفذون إعدامات جماعية مباشرة أمام زملائهم أو بدون ذلك. هذا بات معروفاً للجميع، ولا يخفى على أحد. ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل في روسيا، ولا نمتلك أي معسكرات أو مناطق اعتقال وما إلى ذلك، هذا هراء ومعلومات مزيفة لا أساس لها".من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه إذا كان هناك اقتراح جاد، حول كيفية وقف الصراع في أوكرانيا، فموسكو مستعدة للحوار؛ شريطة أن يأخذ في الاعتبار مصالح روسيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

متحدث: "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكي تعتبر التدابير الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"

18:53 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 19:20 GMT 07.12.2022)
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Эдуард Песов
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قال خوان باتشون، مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة وافقت على قرار رمزي بتصنيف التدابير الروسية في أوكرانيا على أنها إبادة جماعية.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف باتشون لـ"سبوتنيك"، لدى سؤاله حول ما إذا كان مشروع القرار قد خرج من اللجنة: "لقد تم الأمر".
وجاء في نص مسودة مشروع القرار غير الملزم "إدانة الاتحاد الروسي لارتكابه أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني".
وتنفذ القوات الروسية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة بهدف نزع السلاح والنازية في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". بالإضافة إلى تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.
وصرح بوتين، اليوم الأربعاء، بأن عقيدة حقوق الإنسان الدولية تستخدم بهدف تبرير الهيمنة الأيديولوجية الغربية.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "على وجه الخصوص، نرى أن عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة، ولتبرير الهيمنة الغربية السياسية والمالية والاقتصادية والأيديولوجية".
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل الكفاح من أجل مصالحها الوطنية، وأنها ستفعل ذلك بالوسائل المختلفة، السلمية أولا، وإن لم تفلح فبكل الوسائل المتاحة.
وأضاف الرئيس الروسي أن النظام الأوكراني ينفذ إعدامات بالجملة وعلنية، لأولئك الذين يحاولون ترك مواقعهم القتالية، مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه الممارسات في روسيا.

وتابع بوتين: "كما تعلمون، فإن من يتركون مواقعهم القتالية في أوكرانيا، يتم إعدامهم بالرصاص فورا وعلنا، علاوة على ذلك، فهم ينفذون إعدامات جماعية مباشرة أمام زملائهم أو بدون ذلك. هذا بات معروفاً للجميع، ولا يخفى على أحد. ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل في روسيا، ولا نمتلك أي معسكرات أو مناطق اعتقال وما إلى ذلك، هذا هراء ومعلومات مزيفة لا أساس لها".

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه إذا كان هناك اقتراح جاد، حول كيفية وقف الصراع في أوكرانيا، فموسكو مستعدة للحوار؛ شريطة أن يأخذ في الاعتبار مصالح روسيا.
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