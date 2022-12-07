https://sputnikarabic.ae/20221207/محمود-عباس-يستبعد-حل-السلطة-الفلسطينية-1070962469.html

محمود عباس يستبعد حل السلطة الفلسطينية

محمود عباس يستبعد حل السلطة الفلسطينية

استبعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسألة حل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يفكر في ذلك إذ أنها "أقيمت بالتعب، ودماء الشهداء"، على حد تعبيره. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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ونقلت وكالة "سوا" عن عباس تصريحات تلفزيونية حذ فيها من عواقب فقدان الشعب الفلسطيني لصبره، مشيرا إلى أن هناك مقاومة فلسطينية مسلحة حاليا، لأن الشبان يشعرون بالقهر.وأوضح عباس "أنه لا يتبنى المقاومة العسكرية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قد يبدل رأيه لاحقا، كما أن قد يُلغي التزامه بالاتفاق الأمني مع إسرائيل، إذا استمرت الممارسات الإسرائيلية على ما هي عليه.وفي وقت سابق، قال عباس إن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها، ونقلت قناة العربية، عنه أن الجانب الإسرائيلي ينقض كل هذه الاتفاقيات بتصرفاته، محذرا من أن السلطة الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي في أي لحظة.وأكد الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية يقضي بتوصيف مفهوم "الاحتلال" وكذلك من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية باقية ولن تنتهي، ولم يتم بحث خيار حلها.

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