https://sputnikarabic.ae/20221207/مصدر-دبلوماسي-تركيا-تدعم-احتجاج-ليبيا-ضد-تحرك-اليونان-للتنقيب-بمناطق-شرق-المتوسط--1070957481.html

مصدر دبلوماسي: تركيا تدعم احتجاج ليبيا ضد تحرك اليونان للتنقيب بمناطق شرق المتوسط

مصدر دبلوماسي: تركيا تدعم احتجاج ليبيا ضد تحرك اليونان للتنقيب بمناطق شرق المتوسط

كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأربعاء، عن دعم أنقرة لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية في احتجاجها على قيام اليونان بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز والنفط في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T19:22+0000

2022-12-07T19:22+0000

2022-12-07T19:22+0000

اليونان

أخبار تركيا اليوم

اتفاق السيادة على المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق

أخبار ليبيا اليوم

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية التركية لوكالة سبوتنيك: "ندعم بيان وزارة الخارجية الليبية الصائب بشأن توقيع اليونان عقود مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت".وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانًا، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه تنديدها بالتصرفات "غير المسؤولة" للسلطات اليونانية وتعاقدها مع شركات دولية تقوم بأعمال بحث وتنقيب عن الغاز والنفط في "الحدود البحرية الليبية اليونانية".كما أشار البيان الليبي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التأكد من صحة تقارير حول تعاقد اليونان مع شركات لأعمال البحث والتنقيب بواسطة سفينة تحمل اسم "سانكو سويفت" المتخصصة في البحث والمسح، وذلك في شرق المتوسط.وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، على خلفية قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.والجزر الـ 18، القريبة من السواحل التركية، تحت سيادة اليونان بموجب معاهدتي لوزان وباريس بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، شريطة بقائها منزوعة السلاح.

https://sputnikarabic.ae/20221207/ليبيا-تحتج-رسميا-على-توقيع-اليونان-عقود-استكشاف-في-منطقة-متنازع-عليها-1070939396.html

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اليونان, أخبار تركيا اليوم, اتفاق السيادة على المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق, أخبار ليبيا اليوم